Firenze, Valerio Mastandrea è ‘Migliore’ nello spettacolo di Mattia Torre

Firenze, 2 gennaio 2025 - Al Teatro della Pergola, dal 10 al 12 gennaio, Valerio Mastandrea interpreta 'Migliore', scritto e diretto da Mattia Torre. È la metamorfosi di un uomo che da paranoico, insicuro e debole, si tramuta in un essere spietato che si guadagna la stima e il consenso di chi, volontariamente o involontariamente, lo circonda. Produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo. Valerio Mastandrea in Migliore dà vita alla storia comica e terribile di Alfredo Beaumont, un uomo normale che, in seguito a un incidente (di cui è causa, di cui sente la responsabilità e per cui sarà assolto), entra in una crisi profonda e diventa un uomo cattivo. Improvvisamente, la società gli apre tutte le porte: Alfredo cresce professionalmente, le donne lo desiderano, guarisce dai suoi mali e dalle sue paure. Migliore, al Teatro della Pergola dal 10 al 12 gennaio, racconta i nostri tempi, le persone che costruiscono il loro successo sulla spregiudicatezza, il cinismo, il disprezzo per gli altri. E racconta il paradosso dei disprezzati, che di fronte a queste persone chinano la testa e – affascinati – li lasciano passare. Nel mondo dei rampanti, degli arrivati, solo i cattivi ce la fanno? È questo il mondo attuale, è questa la realtà in cui chi cerca lavoro e chi vuol far carriera deve imporsi? Il successo ha come prezzo da pagare la perdita di ogni etica e valore? Sono riflessioni a cui, in una scenografia nera ed essenziale, ci invita Valerio Mastandrea nel suo impeccabile abito scuro da manager. Lo guida la sensibilità e l'acutezza di un testo di incredibile potenza, che ha condensato più di altri l'immagine malinconica, dannata e struggente, dell'italiano medio "per bene". L'ha scritto l'impareggiabile Mattia Torre, autore teatrale e televisivo, sceneggiatore e regista scomparso nel 2019, artefice, tra gli altri, di capolavori come Boris, La linea verticale e Figli. Le riduzioni over 65 e under 30 sono valide per le recite dal martedì al sabato. La riduzione soci Unicoop Firenze è valida per le recite di mercoledì e giovedì. Gli abbonati al Teatro della Toscana hanno diritto al biglietto ridotto. La biglietteria è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 20. È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli della stagione durante le serate di spettacolo presso la biglietteria. Online su teatrodellatoscana.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket.