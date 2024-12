Firenze, va in scena la conversazione concerto ‘Tebaldi Callas’

Firenze, 9 dicembre 2024 - Il Foyer Amici della Lirica di Firenze presenta per il 17 dicembre la conversazione concerto “Tebaldi Callas”, Appuntamento alle ore 16,30 all’Auditorium del Duomo di via de’ Cerretani 54r, messo a disposizione dalla presidente della “Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism” Carlotta Del Bianco. Giuseppe Rossi presenta “Tebaldi Callas” di Giancarlo Landini e Giovanni Vitali (Edifir Edizioni Firenze, 2024). Saranno presenti gli Autori e l’editrice Francesca Pacini Elizaveta Shuvalova, soprano, Max Jota, tenore, Elisabetta Sepe, pianoforte eseguiranno brani di: F. Cilea (Adriana Lecouvreur), U. Giordano (Andrea Chenier), V.Bellini (Il Pirata) e G. Puccini (Tosca). Si parlerà dei due più grandi soprani del Novecento, che hanno diviso e dividono ancora oggi gli appassionati di lirica non per riproporre la loro“presunta” rivalità ma per mettere in evidenza i ruoli rivestiti, la vocalità e le vicende musicali. Un prezioso libro dunque quello scritto dal musicologo e storico del teatro lirico Giancarlo Landini e da Giovanni Vitali, critico musicale, saggista e in posizione di grande rilievo nel Teatro del Maggio Musicale. “Ampia la parte musicale con la nostra direttrice artistica Elisabetta Sepe al pianoforte e due cantanti già protagonisti di una carriera di rilievo in Italia e all’estero – spiegano gli organizzatori -. Sarà anche l’occasione di conoscere la “Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism” che ci ospita. Nasce nel 1989 con l’obiettivo di “promuovere il dialogo culturale e da oltre 35 anni sostiene un modello di turismo trasformativo, volto a creare comunità inclusive e a trasformare i luoghi visitati in autentici ‘centri di consapevolezza’. Questo approccio, noto come “Life Beyond Tourism”, privilegia lo scambio culturale profondo rispetto al semplice consumo turistico.“ Nei mesi di gennaio e febbraio 2025 avremo anche l’opportunità di visitare la loro Sede in via del Giglio “Palazzo Coppini” con il suo Museo e le Collezioni di Espressioni di Gratitudine dal Mondo. In quest’ occasione ancor più vi invito ad accelerare la prenotazione per essere certi di poter partecipare al nostro evento e vi preannuncio fin da ora che nel 2025 saremo nel Teatro del Maggio – Foyer di Galleria con eventi in convenzione con il Teatro”. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected] o per SMS o WhatsApp a 3394512008. “Prima però del 17 – scrive il direttore Concetta Anastasi - vi segnalo due concerti di Associazioni che collaborano con “Il Foyer” ad ingresso libero. Martedì 10 dicembre alle ore 20 si svolgerà il Concerto Finale dei giovani musicisti della University of North Carolina at Chapel Hill nel suggestivo Oratorio Santa Maria Vergine della Croce al Tempio in via S. Giuseppe Firenze, vicino a piazza Santa Croce, con un repertorio insolito, dedicato alla musica da camera con brani che spaziano da Copland a Stravisnkij e al musical. Il concerto si svolge nell’ambito della Festa della Toscana ed è organizzato dalla Scuola di Musica “Il Trillo” in collaborazione anche con la nostra Associazione “Il Foyer” e il Centro delle Associazioni Culturali Fiorentine. Domenica 15 dicembre ore 20,30 presso la Chiesa di Santa Trinità il Coro Città di Firenze e il Coro Cantoria Nova Romana con importanti cantanti eseguiranno la Messa dell’Incoronazione K317 di Mozart e Canti della Tradizione Natalizia”.