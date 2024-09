Firenze, tutto pronto per la 50 Giorni di Cinema

Firenze, 21 settembre 2024 - Nove festival che aprono in Toscana una finestra sulla migliore produzione cinematografica internazionale, con un programma di film - tra lungometraggi, documentari, corti, animazione - accompagnati da presentazioni degli autori e dei protagonisti, talk, eventi, mostre, eventi food e performance. Sono queste le caratteristiche della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, la stagione di festival internazionali che anima la vita culturale della Toscana, che si tiene dal 2 ottobre all’13 dicembre prossimi a La Compagnia, Casa del Cinema della Regione Toscana, e in altre location cittadine. FánHua Chinese Film Festival (2- 6 ottobre), Middle East Now (15 – 20 ottobre), France Odeon (29 ottobre - 1 novembre), Festival dei Popoli - Festival Internazionale del Film Documentario ( 2 - 10 novembre), Lo Schermo dell’Arte Film Festival (13 - 17 novembre), Festival di Cinema e Donne (20 - 24 novembre), Florence Queer Festival (27 novembre - 1 dicembre), River to River Florence Indian Film Festival (5 - 10 dicembre), N.I.C.E. Festival per Irish Film Festa (11 dicembre). A chiudere la “50 Giorni”, la seconda edizione dei “David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars”, premio per le giovani promesse, in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello (13 dicembre) Il cinema cinese del FanHua Chinese Film Festival, tra tradizione e modernità, dà il via alla “50 Giorni” 2024. La rassegna di festival internazionali prende il via con il FanHua Chinese Film Festival, in programma dal 2 al 6 ottobre: cinque giorni di full immersion nel miglior cinema cinese, tra classici e le più recenti produzioni. In programma anteprime nazionali e film d’autore, acclamati ai principali festival internazionali, eventi e laboratori dedicati alle tradizioni culturali cinesi, in rapporto e dialogo con il territorio. La rassegna è anche un’occasione, per le nuove generazioni di cinesi cresciute in Italia, per approfondire la conoscenza del proprio paese d’origine. Dal 15 al 20 ottobre il testimone della “50 Giorni” passa al Middle East Now. Il cinema francese protagonista a Firenze, dal 29 ottobre al 1° novembre, con France Odeon. Cuore della “50 Giorni” il Festival dei Popoli - Festival Internazionale del Film Documentario, in programma dal 2 al 10 novembre. Lo Schermo dell’Arte Film Festival, dal 13 al 17 novembre il cinema incontra l’arte contemporanea. Festival di Cinema e Donne, in programma dal 20 al 24 novembre: da 45 anni, sul grande schermo, il meglio della filmografia internazionale a firma femminile. Storie e cultura Queer, al di fuori di ogni stereotipo, sono raccontate al Florence Queer Festival, alla “50 Giorni” dal 27 novembre al 1° dicembre L'India contemporanea è raccontata dal River to River Florence Indian Film Festival, in cartellone dal 5 al 10 dicembre. E poi N.I.C.E per Irish Film Festa, il un nuovo progetto a cura di New Italian Cinema Events.