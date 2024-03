Firenze, torna sul grande schermo ‘Fratello Sole, Sorella Luna’. A ingresso gratuito

Firenze, 16 marzo 2024 - Arriva a Firenze, come proiezione unica, a ingresso gratuito, grazie a Minerva Pictures, il film capolavoro di Franco Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna (1972) in programma domenica 17 marzo alle 21 al Cinema La Compagnia. Saranno presenti Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli, il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessora del Comune di Firenze, Maria Federica Giuliani, Donovan, compositore e musicista, autore della colonna sonora della versione in inglese del film, Fra Matteo Brena, della commissione francescana per l'Ottocentenario delle stimmate di San Francesco. Il film cult del maestro Franco Zeffirelli, restaurato in 4k da Cinecittà, arriva a Firenze dopo la presentazione al Quirinale alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni degli Ottocento anni dalle stimmate di San Francesco. Ingresso libero. “Un film di un valore grandissimo e di altrettanto valore risulta pertanto il suo restauro – ha detto il presidente Eugenio Giani - che contribuisce a celebrare l'ottocentenario delle stimmate di San Francesco. Ringrazio la Fondazione Zeffirelli per averci dato la possibilità unica di vederlo di nuovo. Il maestro Franco Zeffirelli, con questo suo capolavoro, ci ha regalato un film che fa entrare nel cuore di chiunque lo abbia visto la semplicità, la cruda e sapiente realtà degli inizi del 1200 e con una poesia sublime, che mischia il realismo a una forte spiritualità, illustra il cammino di Francesco che fa rinascere il Cristianesimo che un’Europa ricca e potente era sul punto di dimenticare”.

“Dopo il successo di Romeo e Giulietta Franco Zeffirelli pensa ad un film musical sulla vita di San Francesco e prepara un adattamento coinvolgendo i Beatles per la colonna sonora - ha ricordato Pippo Zeffirelli - l’incidente stradale avuto insieme a Gina Lollobrigida nel 1969 e, nel frattempo, lo scioglimento del gruppo dei Beatles, lo porta a realizzare un film più spirituale. Così nasce 'Fratello sole, sorella luna' con le musiche di Donovan per la colonna sonora internazionale e di Riz Ortolani per la versione italiana del film. Come in tutte le sue pellicole, dove erano coinvolti dei giovani protagonisti, Zeffirelli decideva di portare avanti la produzione solo se riusciva a trovare l’interprete ideale. Uno dei suoi talenti era infatti quello di individuare i protagonisti perfetti come: in Romeo e Giulietta Oliva Hussey e Leonard Whiting, in Gesù di Nazareth Robert Powell, nel Campione Ricky Schroeder, e Graham Faulkner per il ruolo di San Francesco”.

"Il capolavoro di Zeffirelli - osserva Fra Matteo - è stato per alcune generazioni il primo passo per conoscere la storia e l'originalità di Francesco: uomo e santo. Sono convinto che riproporre questo film in una versione restaurata sarà l'occasione per stimolare tanti giovani ad affrontare le sfide del nostro tempo con entusiasmo e coraggio". Erano i primi giorni di marzo del 1972, quando uscì nelle sale cinematografiche italiane e di tutto il mondo ‘Fratello Sole, Sorella Luna’ di Franco Zeffirelli, regista e autore anche della sceneggiatura insieme a Suso Cecchi D’Amico e Lina Wertmuller. Il film è liberamente ispirato alla vita e alle opere di san Francesco, dalla sua vocazione all’istituzione della regola francescana. Ha vinto il David di Donatello 1972 come miglior regia a Franco Zeffirelli ed è stato candidato all’Oscar alla migliore scenografia del 1974.