Firenze, torna il ciclo di incontri 'I Martedì di Via Bufalini'

Firenze, 12 aprile 2025 - Uno spazio di riflessione sulle complesse dinamiche dell’attualità italiana e internazionale. La Fondazione delle Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze, ente strumentale di Fondazione CR Firenze, annuncia il ritorno del ciclo di incontri "I Martedì di Via Bufalini", curato da Paolo Ermini. Una serie di conferenze che avranno come protagonisti alcuni autorevoli intellettuali, docenti universitari ed editorialisti che aiuteranno ad approfondire tematiche legate alle sfide di questo periodo storico di profondi cambiamenti e incertezze. Il programma pone particolare attenzione all'influenza della nuova presidenza americana sugli equilibri globali. Tre gli incontri in calendario sono dedicati all'analisi del "fenomeno Trump": la conferenza a cura di Ferruccio de Bortoli del 23 aprile, incentrata sul passaggio dalla globalizzazione ai protezionismi, toccherà le politiche della nuova amministrazione americana. Il 6 maggio Gianni Riotta affronterà direttamente il tema con "Il ciclone Donald Trump", mentre il 27 maggio Francesco Merlo esplorerà le conseguenze della presidenza Trump sul mondo del giornalismo contemporaneo. La rassegna non si limita però all'analisi della politica statunitense, ma spazia attraverso numerose tematiche cruciali del nostro tempo. Micaela Frulli inaugurerà il ciclo il 15 aprile con una riflessione sulla crisi del diritto internazionale, mentre Ezio Mauro si concentrerà sul neoimperialismo russo di Putin. Completano il quadro le conferenze di Benedetta Baldi sull'evoluzione del linguaggio nell'era digitale e di Dom Bernardo Gianni sul rapporto tra spiritualità e intelligenza artificiale. "In un'epoca in cui le certezze sembrano vacillare e nuovi equilibri geopolitici si stanno delineando, abbiamo sentito l'esigenza di offrire ai cittadini delle chiavi di lettura approfondite e plurali su temi di stretta attualità - spiega Paolo Ermini, curatore della rassegna - Abbiamo scelto ad esempio di affrontare il tema dell'impatto della presidenza Trump, centrale nel dibattito contemporaneo perché capace di influenzare le dinamiche globali nei prossimi anni. La scelta di relatori di alto profilo ci permetterà di esplorare le molteplici sfaccettature di questo fenomeno politico che sta ridisegnando non solo la politica americana, ma anche le relazioni internazionali e persino il modo di fare informazione. I Martedì di Via Bufalini nascono con questa ambizione: creare uno spazio di riflessione collettiva sui grandi temi del nostro tempo, attraverso il contributo di voci autorevoli e competenti che possano aiutarci a comprendere meglio il mondo che cambia”. Tutte le conferenze si terranno alle ore 17 nella Sala Convegni della Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio Firenze, via Bufalini 6, a Firenze. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione su bibliocrf.it.