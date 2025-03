Alla corte dei Medici, la Firenze rinascimentale rivive alle Cascine

Firenze, 28 marzo 2025 - Riti, danze e costumi, ma anche tecniche militari, arti e golosità della Firenze rinascimentale per “Fiorenza – Alla corte dei Medici”, la due giorni di living history in programma sabato 5 e domenica 6 aprile all’Ippodromo del Visarno di Firenze.

Villaggio rinascimentale nel Parco delle Cascine

Un grande villaggio rinascimentale prenderà vita nel cuore del Parco delle Cascine, area verde voluta proprio da Cosimo I de' Medici, nel XVI secolo, come tenuta di caccia e azienda agricola. Dalla mattina a tarda sera, compagnie, esperti e appassionati ci condurranno alla riscoperta di personaggi, usi e costumi - compresi quelli meno noti - dell’epoca rinascimentale: giochi a cavallo, sbandieratori, rievocazioni storiche, artigiani, mercanti e sapori del tempo che fu. E poi, laboratori e giochi per grandi e piccini, per vivere in prima persona l’arte e la cultura del Rinascimento.

Iniziative e protagonisti

Per l’evento sono state coinvolte associazioni toscane e nazionali specializzate in questo tipo di rievocazioni. In primo piano le iniziative organizzate dalla Compagnia dell’Aquila Bianca, che da tempo promuove la scherma e l'equitazione medievale e rinascimentale - considerate vere e proprie arti marziali occidentali – e che mostrerà le prodezze dei cavalieri impegnati in giostre equestri. Ad aprire la due giorni sarà il Corteo storico della Repubblica Fiorentina, con cui si celebra la nota Partita dell'Assedio, giocatasi il 17 febbraio 1530 durante l'accerchiamento militare di Firenze ad opera dell’imperatore Carlo V. A sfilare saranno le figure della tradizione cinquecentesca, tra cui le Madonne Fiorentine, con i loro meravigliosi costumi ispirati alle opere rinascimentali della Galleria Palatina e degli Uffizi.

Conferenze e attività per bambini

Per gli appassionati di Public History, da non perdere la conferenza storica di domenica pomeriggio condotta dal presidente degli Stati Generali della Rievocazione Storica Filippo Giovannelli e da Roberto Cinquegrana, studioso, scrittore e presidente della Compagnia dell’Aquila Bianca. E ancora, i bambini potranno provare discipline come il tiro con l’arco o l’arte della bandiera e cavalcare i pony del Centro Ippico La Pieve con i Cavalieri del Giglio D'oro. Nei due giorni saranno in funzione spazi di gastronomia rinascimentale, per pranzi, cene e spuntini allietati da spettacoli.

L'importanza della storia e della cultura

"Dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia millenaria - ha dichiarato l'assessora alle tradizioni popolari Letizia Perini - ma questo non deve essere un esercizio accademico, non serve specchiarci in questa storia e farne un vanto. La storia, invece, può essere anche uno strumento per valorizzare i luoghi della nostra città, in questo caso il Parco delle Cascine, una modalità utile per raccontare, in forma ludica e coinvolgente, cosa è stata Firenze ai nostri concittadini, curiosi, visitatori e giovani generazioni".

Dettagli dell'evento

“Fiorenza – Alla corte dei Medici” è organizzata da LNDF e Compagnia dell’Aquila Bianca, con il patrocinio del Comune di Firenze. Orari: sabato 5 aprile dalle ore 11 alle 21; domenica 6 aprile dalle 11 alle 20. Biglietto giornaliero 5 euro (abbonamento due giorni: 7 euro, su TicketOne), ingresso gratuito fino a 12 anni. Si accede da Piazzale delle Cascine, vicino alla Facoltà di Agraria. L’Ippodromo del Visarno è facilmente raggiungibile con le linee T1 e T2 della Tramvia (fermate "Cascine" e “Paolo Uccello” T1; fermata “San Donato” T2). Ampio parcheggio auto/moto nell’adiacente piazzale delle Cascine e nelle vicinanze. Programma completo sui canali social della Compagnia dell’Aquila Bianca e de Le Nozze di Figaro.