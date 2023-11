Firenze, reading musicale dedicato alla Callas alla Fondazione Zeffirelli

Firenze, 29 novembre 2023 - Il 2 dicembre, nel giorno del centenario della nascita del grande soprano Maria Callas, la Fondazione Franco Zeffirelli Onlus rende omaggio alla Divina che per tutta la vita condivise con il Maestro una forte intesa professionale e un profondo e sincero rapporto di amicizia. Tanta la corrispondenza privata, illuminanti le molte riflessioni sul celebre Soprano rilasciate da Zeffirelli che negli anni ha spesso svelato gli aspetti più nascosti della complessa personalità della Callas, oltre l'ineguagliabile carriera artistica e la travagliata vita sentimentale. Il Maestro Antonello D'Onofrio, pianista e direttore artistico del Festival internazionale di musica classica “Cristalda & Pizzomunno” di Vieste, in collaborazione con il regista e sceneggiatore Daniele Costantini, ha voluto omaggiare il grande Soprano con il Reading Musicale Zeffirelli racconta la Callas. La Callas racconta Maria durante il quale saranno letti alcuni brani della corrispondenza privata e alcune interviste. Le voci di Beatrice Carrai e Francesco Testi interpreteranno la corrispondenza privata dei due grandi artisti con l'accompagnamento musicale di Valeria Marsheva (flauto) e Antonello D’Onofrio (pianoforte) sulle note dei più importanti brani della tradizione operistica. Il programma: J. Massenet, Meditation da Thais, C. Debussy, Reverie, R. Schumann, Reverie, P. Mascagni, Intermezzo dalla Cavalleria rusticana, R. Schumann, Widmung, G. Faurè, Après un reve, V. Bellini, da Norma Casta Diva S. Rachmaninov, oh, non cantarmi , mia bella. Op 4 numero 4, G. Puccini, da Manon Lescaut Intermezzo G. Puccini, da Tosca e lucean le stelle Il biglietto ha un costo di 20 euro. I possessori del biglietto potranno visitare gratuitamente il Museo Zeffirelli nella giornata dl 2 dicembre. I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria della Collezione Zeffirelli fino a 30 minuti prima dell’inizio del concerto oppure online all’indirizzo: https://fondazionefrancozeffirelli.organizzatori.18tickets.it/event/30705 Per info e prenotazioni sull’acquisto dei biglietti: [email protected] o chiamare il numero 320 1637839 Maurizio Costanzo