Firenze, omaggio in musica a Franco Zeffirelli al Forte Belvedere

Firenze, 12 luglio 2023 - A Firenze risuonano le musiche dei film di Franco Zeffirelli sull’affaccio più suggestivo sulla città. È un bell’omaggio in musica al Maestro quello di venerdì 14 luglio, che si terrà sulla terrazza del Forte Belvedere. Qui l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta proporrà un repertorio di brani dalle colonne sonore dei grandi film del Maestro. Tra gli altri, “Tema d’amore” scritto da Nino Rota per “Giulietta e Romeo” del 1968, “Fratello Sole Sorella Luna”, di Riz Ortolani e tratto dall’omonimo film del 1972, “Amleto” scritto da Ennio Morricone e tratto dal film del 1992.

Completeranno il programma altre amate musiche dalla settima arte, da “La vita è bella” di Nicola Piovani a “C’era una volta in America”, “Nuovo Cinema Paradiso” e “La leggenda del pianista sull’oceano” di Ennio Morricone. E ancora “Il Postino” di Bacalov, “Il Padrino” di Nino Rota. Solisti saranno il maestro Fernando Díaz al pianoforte e Raffaele Chieli alla tromba. Fernando Díaz si è diplomato in pianoforte classico all’Università di Colima in Messico, per poi laurearsi in pianoforte jazz al conservatorio Santa Cecilia di Roma. Vanta numerose esperienze internazionali costellate di premi e riconoscimenti. Allievo di Marco Pierobon, Raffaele Chieli ha suonato, tra gli altri, con la Southbank Sinfonia di Londra, con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Prima tromba dell’Orchestra da Camera Fiorentina, svolge attività concertistica in Italia e all’estero.

La 43esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. Biglietti da 15 a 20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). I biglietti soni disponibili anche presso Opera Your Preview, a Firenze in via Por Santa Maria 13, tutti giorni dalle ore 10 alle ore 18. Sono previste riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze.

