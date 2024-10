Firenze, Halloween con Lucilla al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 26 ottobre 2024 - I bambini l’adorano, le inviano messaggi, disegni e non si perdono un suo show. Lucilla, ovviamente. Idolo di Youtube (dove ha superato un miliardo di visualizzazioni), sorriso travolgente e inconfondibile chioma rossa, Lucilla scende dal sole e torna al pubblico toscano, domenica 27 ottobre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ore 16,30). In programma c’è il nuovo coinvolgente show dedicato ad Halloween. Uno spettacolo che vede Lucilla avvolta da specchi, colori e immagini con 20 mq di ledwall e 40 fari motorizzati. La fatina del sole, divenuta popolare soprattutto attraverso il web, porta in scena, oltre ad alcuni fra i principali successi, un ricco repertorio dedicato alla festività del 31 ottobre. “Halloween è già”, “Quattro vampiri”, “Il cha cha cha di Halloween” sono solo alcune delle canzoni che l’artista canterà e ballerà in questo show. Ad accompagnarla sul palco, le sue immancabili ballerine che, durante lo show, non mancheranno di trasformarsi in fantasmi streghe, zombie, lupi mannari e tantissime altre mostruose creature, spaventose ma comunque pensate per non impaurire oltremodo i più piccoli. Lo spettacolo è stato pensato anche per aiutare i bambini a confrontarsi senza troppo timore con la paura, stato d’animo che la festa di Halloween tende a rendere tanto spaventoso quanto affascinante. L’invito di Lucilla attraverso il suo show è quello di sconfiggere la paura cercando di conoscere sempre meglio ciò che ci spaventa. Inizio spettacolo ore 16,30. I biglietti (posti numerati da 27 a 38 euro compresi diritti di prevendita), sono disponibili online sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804).