Firenze, finalissima del College Clash: chi vince suona al Firenze Rocks

Firenze, 13 settembre 2024 - Sono stati selezionati tra oltre 100 pretendenti, hanno superato 5 eliminatorie e 2 semifinali, infine eccoli, i sei finalisti di College Clash, concorso per giovani band toscane che ha infiammato l’estate di Ultravox Firenze. Burning Blood, DRVN, Revue, Ejent, HSO, Magnitudo 18 sono i gruppi che si daranno battaglia sabato 14 settembre dalle ore 21 allo spazio estivo del parco delle Cascine. Il livello è davvero alto e la serata è a ingresso libero. Sarà una sfida segnata da generi e approcci diversi alla musica: nati sui banchi del Liceo Musicale Dante, i Burning Blood navigano in acque rock, blues e fusion. Tra reminiscenze grunge e alt-metal il sound dei DRVN mentre gli Ejent forgiano un pop-rock aperto alla sperimentazione. E ancora, gli HSO con il loro pop/punk rivisitato per la GenZ; da Prato i giovanissimi Magnitudo 18 con un rock che guarda a passato e presente; e i Revue, rock in espansione aperto a sonorità indie e shoegaze. A stilare la classifica finale sarà sia il pubblico presente, sia una giuria qualificata composta da addetti ai lavori. In palio per il primo classificato un posto sul palco del prossimo Firenze Rocks; il secondo classificato aprirà il concerto di un big all’Anfiteatro delle Cascine, sempre la prossima estate, mentre il terzo classificato avrà il palco di Ultravox 2025 per un concerto. Premi per le band, ma anche per il pubblico. Durante la finale ci saranno quiz a premi con in palio due abbonamenti al prossimo Firenze Rocks offerti da Autolinee Toscane, un biglietto per una delle due date di Vasco Rossi a Firenze il prossimo giugno, e gift box offerti da Rinascente. College Clash è organizzato da Ultravox Firenze in collaborazione con Autolinee Toscane e Volontmusic. All’Ultravox per la buona musica, ma anche per food & drink di qualità: aperitivi, cocktail, pizze, hamburger, pollo fritto e patatine… Tutti i giorni dalle ore 18, ingresso libero. Info, programma e aggiornamenti su www.ultravoxfirenze.it, www.facebook.com/UltravoxFirenze e www.instagram.com/ultravoxfirenze. All’Ultravox senza stress con mezzi pubblici, soprattutto tramvia e autobus. Per chi non può fare a meno di auto e moto c’è il grande parcheggio del piazzale delle Cascine proprio accanto al prato della Tinaia. La stagione 2024 di Ultravox Firenze è realizzata in collaborazione in collaborazione con Autolinee Toscane e sostenuta da Intesa Sanpaolo, Toscana Aeroporti, Estra e Prinz. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2024 del Comune di Firenze. Maurizio Costanzo