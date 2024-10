Firenze, Festa della castagna 2024 a San Quirico a Legnaia

Firenze, 31 ottobre 2024 – Non ci sono più le mezze stagioni? A San Quirico a Legnaia sì. Nonostante questo principio di novembre che sembra più un settembre, la più classica delle tradizioni autunnali torna al circolo Mcl Dario del Bene. Nei locali di via Pisana 592/b a Firenze, accanto alla chiesa di San Quirico, da venerdì 8 a domenica 10 novembre si svolgerà la Festa della Castagna. Un successo sempre crescente per la kermesse dedicato al gustoso frutto del bosco, attira persone ormai da ben oltre il piccolo rione dell’ovest fiorentino e giunge alla 44esima edizione in un circolino che ha 120 anni di storia.

Come da tradizione si inizia con la grande Cena della castagna: venerdì 8 novembre alle 20,30 menù completo con antipasto toscano, tortelli al sugo di carne, petto di tacchino ai profumi del Chianti, patate mascé, dolce e le immancabili caldarroste. Costo 25 euro per adulti (maggiori di 12 anni), 18 euro per ragazzi (tra 6 e 12 anni) e gratuita per i bambini (sotto i 6 anni). La prenotazione è obbligatoria. Sabato 9 novembre invece si comincia già alle 15 con l'apertura dei giochi, del mercatino e degli stand gastronomici. Alle 15,30 avrà inizio un doppio torneo: da una parte quello di ping pong e dall'altra quello di biliardino. Anche per i due tornei la prenotazione è obbligatoria. Sarà possibile rimanere a cena nel giardino del circolo con gli stand di street food, con panini al lampredotto, wurstel, hamburger, pizze e ficattole, dolci, riscaldarsi con vin brulè o con "cascate" di birra e divertirsi poi, dalle ore 21 con lo spettacolo che farà rivivere alcuni personaggi e momenti significativi dei 120 anni del circolo. Domenica 10 novembre la grande conclusione della festa, con gli stand gastronomici e non solo, aperti dalle 9 la mattina alle 19. Alle 15 ci sarà la possibilità di vedere la partita Fiorentina-Hellas Verona sul maxischermo. Alle ore 15,30 si svolgerà lo straordinario spettacolo per bambini e famiglie di Mago Valigia: l'ingresso sarà gratuito. Alle ore 19 avverrà l'estrazione della grande lotteria multicolore, i cui biglietti verranno venduti durante tutti i giorni della festa. “Lo scorso anno la nostra Festa della Castagna ha avuto un successo davvero straordinario - afferma Filippo Berti, presidente del circolo - grazie alle tante persone che hanno avuto voglia di passare a respirare aria di festa e grazie ai tanti volontari, giovani e meno giovani, che non si sono risparmiati neanche un momento, donando gratuitamente il loro tempo libero. Quest'anno speriamo di replicare, offrendo a tutti un clima di allegria, spensieratezza e gioia, con un programma ricchissimo, nel solco della tradizione, ma sempre con un pizzico di novità”.

Carlo Casini