Firenze, in scena lo spettacolo ‘Il gatto con gli stivali’

Firenze, 25 aprile 2025 – Domenica 27 aprile alle ore 16.45 al Teatro Puccini andrà in scena "Il gatto con gli stivali", una spettacolo di Nata Teatro, ultimo appuntamento della rassegna "Per grandi e Puccini 2024 2025". Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore. Il Gatto con gli stivali è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’… strana: un eroe ingannatore? Qualcuno dice che lo fa a fin di bene, si però quando c’è un inganno c’è qualcuno che ne paga le conseguenze. È, in effetti, una storia un po’ strana. Però i personaggi della fiaba ci sono tutti: il figlio del mugnaio che diventerà il Marchese di Carabas, il gatto, la principessa, il re, l’orco e tutti gli abitanti del reame. Come potremo uscire da questo imbarazzante inghippo? Ne vedrete di cotte e di crude. Raccontare le fiabe classiche è sempre una bella impresa, un incontro con i nostri sentimenti più ancestrali. Cosa vuol dire ancestrali? Chissà chi lo sa! Buona avventura. Regia e testo Livio Valenti con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini musiche Lorenzo Bachini pupazzi Roberta Socci luci Andrea Acciai scenografia Andrea Vitali. Età consigliata dai 4 ai 10 anni. Biglietti: posto unico numerato 8 euro esclusi diritti di prevendita. La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone. Acquisto on line su www.teatropuccini.it. Informazioni: 055.362067 055.210804.