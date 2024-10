Sapori e rievocazioni: Raggiolo ospita la Festa di Castagnatura

Arezzo, 29 ottobre 2024 – Tre giornate di eventi nel borgo di Raggiolo. Sabato 2 e domenica 3 novembre è in programma la Festa di Castagnatura che rinnoverà uno degli appuntamenti più attesi e più partecipati dell’autunno casentinese e che sarà eccezionalmente anticipata dalla messa in scena dello spettacolo “Infinitamente piccolo - La vita di San Francesco” fissata per le 17.30 di venerdì 1 novembre nella chiesa di San Michele.

Entrambe le iniziative saranno promosse dalla Brigata di Raggiolo in collaborazione con il Comune di Ortignano Raggiolo e l’EcoMuseo del Casentino con l’obiettivo di valorizzare uno dei borghi più belli d’Italia, accompagnando alla scoperta di storie, memorie e tradizioni del passato. Sapori, rievocazioni, mercatini, musica popolare, spettacoli e visite guidate caratterizzeranno la Festa di Castagnatura che, tra i tanti colori della natura autunnale e con la suggestione del ceppo acceso in piazza, proporrà un ricco calendario di iniziative dedicate alla filiera di un frutto che è stato a lungo alla base dell’economia e dell’alimentazione locale.

Il cuore dell’evento sarà nella giornata di domenica quando, alle 10.00, è previsto l’allestimento del mercato con prodotti locali artigianali e l’apertura dell’EcoMuseo della Castagna, poi entrerà in scena la gastronomia con la possibilità dalle 11.45 di pranzare con i sapori raggiolatti e dalle 14.30 di assaggiare le dolcezze a base di farina di castagna (baldino, polenta, dolci e crepes).

Le visite guidate ai luoghi storici della castagnatura quali il Seccatoio del Cavallari e il Mulino di Morino caratterizzeranno le prime ore del pomeriggio, mentre dalle 16.00 sarà previsto un viaggio indietro nel tempo con le dimostrazioni dell’antica pestatura nei cestoni con gli zoccoli chiodati e della preparazione della polenta.

I più piccoli potranno assistere alle 15.30 e alle 16.30 allo spettacolo di marionette del Teatro dell’Aggeggio di Paolo Valenti, oltre che vivere il “battesimo della sella” con passeggiate accompagnate a cavallo. La conclusione della giornata sarà scandita, dalle 17.30, da “Tempo di veglia nel seccatoio” con storie raggiolatte intorno al fuoco acceso con gli attori della compagnia La Raggiolana e con gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Bibbiena, con intermezzi musicali dei ragazzi della classe di musica.

L’intera manifestazione sarà resa ancor più folcloristica dal costante sottofondo musicale del gruppo popolare I Badalischi. Il mondo della castagna sarà protagonista anche sabato 2 novembre con un programma che prevede le passeggiate nel borgo antico di Raggiolo dalle 16.30, la dimostrazione della castratura delle castagne dalle 17.00 e, soprattutto, la cena sotto le stelle intorno al ceppo accesso con canti popolari a cura della Compagnia dei Ricomposti di Anghiari per una serata tra convivialità, gusto e allegria che ha già registrato il tutto-esaurito in termini di prenotazioni.

La vigilia della Festa di Castagnatura sarà invece caratterizzata da un momento teatrale con la rappresentazione di “Infinitamente piccolo - La vita di San Francesco” che permetterà di assistere all’ultimo evento inserito nel calendario del RaggioloFestival2024 sostenuto con i fondi del finanziamento PNRR M1C3 - Intervento 2.1 “Attrattività Borghi Storici” per la linea di azione “Anfiteatri all’aperto”.

Lo spettacolo-concerto, scritto e interpretato da Livio Valenti della compagnia Nata Teatro su brani e musiche di Angelo Branduardi, proporrà un percorso nella vita del poverello d’Assisi tratto dalle fonti francescane a partire dall’infanzia con il padre e la madre che ha segnato il resto della sua esistenza, con momenti seri e drammatici che si alterneranno a intermezzi comici e divertenti per porre in evidenza il suo appellativo di “Giullare di Dio”.

Il tutto, arricchito dall’accompagnamento del coro Insieme Vocale Accordion di Bibbiena diretto dal maestro Paolo Santini, andando a proporre un pomeriggio dal forte impatto emotivo.