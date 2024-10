Raccolta castagne in Toscana: quando trovarle, il volume d'affari e quali sono le migliori

Firenze, 21 ottobre 2024 - Per secoli la castagna, chiamata anche "pane dei poveri", ha avuto un ruolo essenziale nell'alimentazione. Ma il castagno è una pianta da sempre sfruttata non solo per i suoi frutti, ma anche per il suo legno pregiato. Dalla raccolta fai da te (pick your own) nei marroneti tenuti come giardini alla novità alla castano terapia con i percorsi sensoriali da fare a pieni nudi fino ai laboratori didattici per le famiglie ed i bambini e alle feste paesane: è la multifunzionalità versione castanicola che supporta economicamente ed accompagna le aziende agricole che si prendono cura dell’italico albero del pane come lo definì Giovanni Pascoli.