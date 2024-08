Firenze, Ferragosto a San Salvi con concerto e cocomerata

Firenze, 9 agosto 2024 - Al loro arrivo a San Salvi nell’ormai lontano 1998, i Chille de la balanza furono investiti dall’ultimo direttore, dottor Carmelo Pellicanò, anche di un compito specifico: ribaltare il segno del Ferragosto. Pellicanò insisté sull’importanza che il giorno del massimo isolamento degli internati, com’era negli anni del manicomio, diventasse momento di festosa apertura di San Salvi a fiorentini e non solo. Nacque così “Ferragosto a San Salvi”, che da molti anni accoglie centinaia di Persone nel fresco parco e negli spazi culturali. Da tanti anni, poi, i Chille affidano il concerto di Ferragosto a Riccardo Tesi, tra i più importanti esponenti della world music internazionale con il suo magico organetto diatonico. Quest’anno presenta nell’occasione il suo ultimo disco “La giusta distanza” che la critica ha definito dolcissimo, energico, vitale, felice. Tesi è accompagnato dal Quartetto Elastico, vale a dire un ensemble in cui è con Caterina Sangineto (voce, arpa, salterio, flauto), Vieri Sturlini (chitarre, voce) e Francesco Savoretti (percussioni). Con questi compagni di viaggio il musicista pistoiese riprende la navigazione in quel mediterraneo immaginario, da sempre sua fonte di ispirazione, dando vita ad uno spettacolo inedito, con nuovi volti e composizioni: una musica solare e speziata, con ritmi travolgenti uniti a melodie poetiche ed evocative. Un quartetto frizzante ed elastico, votato all'inclusione, pronto di volta in volta ad ospitare a bordo musicisti che viaggiano sulla stessa rotta. Per partecipare al concerto, l’ingresso costa 15 euro intero e 12 euro ridotto coop/arci; è consigliata la prenotazione, sempre con pagamento anticipato. Ma la Festa di Ferragosto non è tutta qui: Per stare felicemente insieme e.relativamente freschi, si apre alle ore 19 con cocomerata e apericena. Poi alle 20.30 – con ingresso libero ma prenotazione consigliata – proiezione di un magico docu-film, ricco di imperdibili interviste, realizzato da Marco Triarico. E’ sul Festival Franco Basaglia 100 che a giugno-luglio ha invaso San Salvi e non solo con teatro, film, incontri-confronti, presentazioni di libri. Tra i tanti ospiti del Festival Psichiatria democratica, Gianni Berengo Gardin, Andrea Bigalli, Alberta Basaglia, Peppe Dell’Acqua e Massimo Cirri, Fondazione Scabia, i Chille e naturalmente Marco Cavallo del XXI secolo. Informazioni e prenotazioni: tel/whatsapp 335 6270739 o mail a [email protected]. Maurizio Costanzo