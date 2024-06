Firenze, doppio concerto dedicato a Mozart e Beethoven

Firenze, 1 giugno 2024 - Due concerti d’eccezione di musica classica, nella storica cornice dell’auditorium di Santo Stefano al Ponte. L’appuntamento è per domenica 2 e lunedì 3 giugno, alle ore 21, quando risuoneranno musiche dei due massimi compositori della storia della musica, Wolfgang Amadeus Mozart e di Ludwig van Beethoven. Per la critica è “uno dei direttori più entusiasmanti e apprezzati della sua generazione”. Alla direzione ci sarà Raffaele Ponti, col maestro Antonio Di Cristofano al pianoforte. Allievo di Giuseppe Sinopoli, vincitore di numerosi concorsi internazionali, tra cui il “Mario Gusella”, Raffaele Ponti salirà sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina nell’auditorium di via Por Santa Maria. A impreziosire il doppio appuntamento è un altro ospite eccellente, il pianista Antonio Di Cristofano, da anni al centro di un’intensa attività concertistica oltre che presidente e anima dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto. In programma una delle pagine più brillanti di Wolfgang Amadeus Mozart, quel “Concerto per pianoforte e orchestra n. 21” in cui, per dirla con le parole del musicologo Piero Rattalino, il genio salisburghese attinse "alla commedia degli equivoci, congegnata con tutte le sorprese, le trovate, i colpi di scena". Dagli stilemi mozartiani trae linfa la “Sinfonia n. 2 in re maggiore” di Ludwig van Beethoven che completa il concerto: partitura bilanciata tra forza e serenità, nonostante sia stata composta in uno dei periodi più dolorosi, quando la sordità di Beethoven si manifestò in forma acuta. Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle ore 18. Sono previste riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze. La 44esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, telefono 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. Il programma completo è sul sito ufficiale www.orchestrafiorentina.it. Maurizio Costanzo