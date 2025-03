Firenze, concerto dedicato a Mozart e Schubert con l’Orchestra da Camera Fiorentina

Firenze, 24 marzo 2025 - Primo corno della Berliner Philharmoniker, docente all'Accademia Herbert von Karajan e concertista di fama internazionale, Stefan Dohr sarà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, nei concerti di giovedì 27 e sabato 29 marzo all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. In primo piano il “Concerto n. 4 per corno e orchestra K 495” che Wolfgang Amadeus Mozart ultimò poche settimane dopo “Le Nozze di Figaro” - la sfavillante ouverture riecheggia a tratti nell'Allegro moderato iniziale – per l’amico e musicista Ignaz Joseph Leutgeb. Ad aprire le serate sarà un’altra pagina mozartiana, l’ouverture dell’opera buffa “La finta giardiniera” e al modello mozartiano rimanda anche la quinta Sinfonia di Franz Schubert che chiuderà i concerti. Classe 1965, Stefan Dohr è dotato sia di un "tono straordinario che risuona in tutta la valle" (Berliner Zeitung) sia di un "piano delicato che suona come se provenisse da lontano" (Badische Zeitung). Acclamato solista, musicista da camera e corno principale dei Berliner Philharmoniker, è tra i massimi virtuosi del proprio strumento. Ai repertori classico e romantico, alterna pagine di musica contemporanea: un virtuosismo e una sete di scoperta che hanno anche ispirato alcuni compositori a scrivere nuove opere per lui. Biglietto 20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. La 45esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo.