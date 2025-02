Firenze, Buzzcocks in concerto nell’unica data italiana

Firenze, 27 febbraio 2025 - Era il ’77, in Italia volavano le molotov mentre a Manchester loro cantavano a squarciagola “Orgasm Addict” (gioco di parole per... lo spieghiamo un’altra volta), tra i brani-manifesto di tutto il movimento punk rock. Per la serie mai dire basta, i Buzzcocks sono di nuovo tra noi: venerdì 14 marzo saliranno sul palco del Viper Theatre di Firenze, unica data italiana di un tour che li porterà a spasso per Europa, Nord-America e Sud-America. Carpe diem. E quando vi ricapita di pogare sulle note di "Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn't Have Fallen In Love With)", "What Do I Get", "Promises", "You Say You Don't Love Me", "I Don't Mind"? Pezzi brevi e taglienti, indole punk con vista sul pop, testi imbevuti di caustica ironia e storie personali. Il dna dei Buzzcocks era e rimane questo, nonostante la dipartita di Pete Shelley, ricordato nel 2019 con una serata-evento alla Royal Albert Hall di Londra. A tirare le fila sono ora Steve Diggle (membro fondatore, chitarra e voce), Danny Farrant (batteria), Chris Remington (basso) e Mani Perazzoli (chitarra e voce). Venerati da un esercito di fan a ogni latitudine, i Buzzcocks continuano a ispirare nuove generazioni di musicisti. Special guest della serata saranno gli Spleen, giovanissima promessa dell’alt-rock italiano, due EP all’attivo, un sold out al leggendario Hope and Anchor di Londra, un posto al Rebellion Festival 2025 e un album in arrivo per la storica Contempo Records, etichetta di riferimento per la new wave italiana e casa di artisti come Litfiba, Diaframma, Clock DVA e Christian Death. E ancora, sempre venerdì 14 marzo sul palco del Viper, spazio ai LiVES, heavy rock/post-punk band proveniente dalla Cornovaglia ed esplosa sulla scena inglese con l’album di debutto “Let Them Eat Cake”, prodotto dal leggendario John Cornfield (Oasis, Supergrass, Muse). Acclamati dalla stampa musicale britannica, i LiVES sono stati inseriti tra le band emergenti da tenere d’occhio e stanno rapidamente guadagnando un seguito fedele tra gli appassionati del genere. I biglietti (posto unico 28,75 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).