Firenze, asta benefica alla Fondazione Zeffirelli per un orfanotrofio in Kenya

Firenze, 20 marzo 2025 - Domenica 23 marzo, uno dei luoghi più suggestivi di Firenze, la Sala della Musica della Fondazione Franco Zeffirelli ospiterà un evento speciale che coniuga arte e impegno sociale: un’asta benefica- con l'avallo del presidente Pippo Zeffirelli - dedicata alle opere del pittore Antonio Gualtieri, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’orfanotrofio Mwangaza, nel distretto di Kilifi, in Kenya. L’iniziativa, promossa dall’associazione Annulliamo la Distanza con il patrocinio del Comune di Firenze, nasce dal desiderio di offrire un aiuto concreto ai 38 bambini e ragazzi (dai 4 ai 17 anni) accolti dalla struttura, che rappresenta per loro non solo una casa, ma anche un’opportunità di istruzione e di un futuro migliore. Artista di profonda sensibilità, Antonio Gualtieri ha sviluppato un linguaggio pittorico capace di intrecciare colori, materia e luce, dando vita a opere che raccontano emozioni e visioni interiori. Il suo percorso artistico è segnato da una costante ricerca espressiva, che attinge tanto alla tradizione quanto alle sperimentazioni contemporanee. Nei suoi lavori, si percepisce una profonda attenzione alla condizione umana e ai valori di solidarietà, elementi che rendono la sua arte perfetta per un’iniziativa dal forte impatto sociale come questa. Grazie alla generosità di Gualtieri, le sue opere diventeranno strumenti di speranza e cambiamento, offrendo ai visitatori l’occasione di acquisire un pezzo d’arte con un significato ancora più profondo. Un appuntamento da non perdere, dove la bellezza artistica si unisce al desiderio di fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno. Specialmente oggi.