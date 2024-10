Firenze, arriva Rose Villain in concerto al Viper Theatre

Firenze, 15 ottobre 2024 - Dopo un’estate caldissima che l’ha vista portare la sua musica sui palchi dei principali festival italiani e aprire i concerti dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma, Rose Villain è pronta a infiammare le venue che dal 17 ottobre ospiteranno il suo “Radio Sakura Winter Tour 2024”. Già sold out da tempo tutti gli appuntamenti di questa incredibile tournée, che vedrà una delle artiste più internazionali del panorama italiano portare la sua prorompente energia e le sue canzoni di successo sui palchi dei club delle principali città della Penisola. Nei concerti insieme a Rose Villain ci sarà una band d’eccezione formata da: Giovanni Cilio alla batteria, Andrea Gamba alla chitarra, synth e tastiere e Andrea Dominoni al basso. Tra le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti, Me Next e Next Show il 17 ottobre è a Firenze al Viper Theatre, apountanento sold out.