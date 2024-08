Firenze, al via ‘Poesia nella città’ tra versi, musica e danza dedicata a Ernesto Balducci

Firenze, 28 agosto 2024 – L’incontro alla Basilica di San Miniato al Monte con Padre Bernardo Gianni per parlare dell’amore in alcune delle sue forme, un pomeriggio alla Biblioteca Buonarroti dedicato alla danza con gli spettacoli “En Pathos”, “In Equilibrio” e “Pornodrama_trio”, un viaggio musicale al Teatro Cantiere Florida con un dj set targato Andrea “Andy” Fumagalli dei Bluvertigo: sono questi gli eventi della rassegna “Poesia nella città” tra poesia, prosa, musica e danza che, arrivata alla sua 10ma edizione, torna a settembre dopo la pausa estiva con tre appuntamenti a cura di Versiliadanza, compagnia che da oltre 30 anni opera nel panorama del contemporaneo con la direzione di Angela Torriani Evangelisti. La rassegna, che quest’anno si muove al grido di “Amore e altre parole”, è dedicata a Ernesto Balducci e alla sua visione di una cultura di pace basata sui valori della politica e dell’ecologia, idee ancora capaci di educare l’essere umano alla cura che verranno esplorate nelle più varie declinazioni. “Poesia nella città” gode del sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina in collaborazione con Sistema Biblioteche Comunali di Firenze, Teatro Cantiere Florida, Basilica di San Miniato al Monte, Spazio Gada. (ingresso gratuito per tutta la manifestazione con prenotazione consigliata a [email protected] - info: www.versiliadanza.it) Appuntamento speciale quello alla Basilica di San Miniato al Monte (via delle Porte Sante 34) di martedì 3 settembre ore 16,30 “Altre Parole” con Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, che racconterà l’amore, la cultura della pace, la poesia. Per l’occasione Gianluigi Tosto, Riccardo Massai, Andrea Ulivi e Angela Torriani Evangelisti effettueranno letture tratte da testi di Ernesto Balducci, presbitero, editore, scrittore e brillante intellettuale italiano a cui è dedicata la rassegna, e altri autori. Giovedì 5 settembre un intero programma con protagonista la danza. Alle 17 alla Biblioteca Buonarroti (viale Alessandro Guidoni), si susseguiranno tre spettacoli: “En Pathos - sentirsi sentiti” di e con Valentina Sechi e Luca Tomao, una produzione Versiliadanza con il sostegno di MiC, Regione Toscana e Comune di Firenze, che indaga le interazioni tra gli esseri umani, i modi di abitare la vita che viene osservata dall’altro tra modalità diverse di comprensione e di empatia; “In Equilibrio” di Compagnia Danza Esemporada di Sassari, installazione plurisensoriale pensata per un unico spettatore e che indaga la ricerca tra gli opposti, che può generare un nuovo equilibrio che non è altro che una nuova modalità d’esistenza con al centro l’essere umano come parte di un mondo fatto di sensazioni, suggestioni, stimoli, coesistenze, habitat interiori che diventano verità assolute individuali fuse con il tutto; “Pornodrama_trio”, spettacolo vincitore del Bando Accessibilità 2024 promosso dal Ministero della Cultura – Spettacolo dal Vivo che prevede anche il coinvolgimento del pubblico, di e con Camilla Guarino, Giuseppe Comuniello e Sara Pranovi (interprete LIS) della Compagnia Versiliadanza, una danza intima fatta di corpi e parole, corpi che si raccontano all’altro e parole che forse non verranno mai sentite. I performer descrivono in prima persona ciò che il corpo in scena sta percependo in relazione all’altro, il pubblico spiando in cuffia o soltanto avvicinandosi agli interpreti potrà prendere parte all’esperienza. Conclusione sabato 21 settembre ore 21.30 al Teatro Cantiere Florida con “Lov&Live”, il djset di Andy dei Bluvertigo e Lillya Wert con interventi della Compagnia Versiliadanza, un appuntamento unico nel suo genere dedicato all'amore per la musica degli anni '70, ’80 e ’90 (prenotazione obbligatoria).