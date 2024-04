Fiesole, Remo Anzovino musica dal vivo il film 'The Cameraman' di Buster Keaton

Firenze, 19 aprile 2024 - Sabato 20 aprile Primavera Fiesolana celebra l’incontro tra musica e cinema, passato e presente: pianista tra i più creativi della scena strumentale, Remo Anzovino musicherà dal vivo il film “Il Cameraman”, capolavoro di Edward Sedgwick e Buster Keaton datato 1928. Riderete a crepapelle e vi verranno gli occhi lucidi con un capolavoro senza tempo, con il mito di Buster Keaton e la musica straordinaria composta da Remo Anzovino, che con lui dialogherà a tu per tu, pianoforte contro schermo, in un evento live unico e irripetibile. “Quando acclamiamo i nostri eroi moderni non scordiamo il cameraman del cinegiornale... questo ardito che sfida la morte per darci le immagini degli avvenimenti del mondo!”. Così recita la prima didascalia de “Il Cameraman”, storia di un impacciato fotografo prestato alla macchina da presa e salvato da una… scimmietta. Si tratta del penultimo film muto di Buster Keaton, che nelle note ufficiali è citato come protagonista ma non come regista, pur avendo lavorato al fianco di Edward Sedgwick. “The Cameraman” è l’eccezionale ritratto di una società votata alla modernità e delle esilaranti imprese del protagonista per restare al passo coi tempi. Per Remo Anzovino l’incontro con la settima arte non è una novità. Ha composto le musiche per oltre trenta pellicole del cinema muto, collaborando con cineteche, festival e rassegne internazionali. Tra i tanti titoli, impossibile non ricordare “Metropolis”, “Nosferatu” e “Tabù”, “Navigator”, “Il gabinetto del dottor Caligari”. Ha curato inoltre la colonna sonora del docufilm “Canto alla Durata – omaggio a Peter Handke” e alcuni brani dell’album “L’alba dei tram” sono stati utilizzati per il documentario “Pasolini, maestro corsaro”. Primavera Fiesolana è realizzata con il sostegno di Regione Toscana e Fondazione CR Firenze. Sponsor del Teatro di Fiesole: Officine Mario Dorin, Banca Cambiano 1884, Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli. Inizio ore 21. I biglietti (posti numerati 13,80/17,25 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804). Maurizio Costanzo