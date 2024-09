Fiesole, le Donne dell’Orlando Furioso in scena al Teatro Romano

Firenze, 4 settembre 2024 - Il 6 settembre al Teatro Romano di Fiesole va in scena le ‘Donne dell’Orlando Furioso’. Lo spettacolo musicale, su adattamento di Italo Calvino dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, ha la drammaturgia, immagini e regia di Consuelo Barilari. Le musiche e le canzoni sono di Andrea Nicolini ispirate alle musiche originali dell’Orlando Furioso per la Rai di Giancarlo Chiaramello. Lo spettacolo si propone di restituire il fascino e l’attualità della visione ariostesca del mondo, dove trionfano la fantasia, la poesia e l’amore e dove a primeggiare sono le donne con straordinari personaggi femminili, eroine a tutto tondo. Ludovico Ariosto nella sua celebre opera non solo esprime più volte la sua condanna della violenza sulle donne, ma prende posizione in difesa dei diritti del genere femminile in contrasto con la cultura patriarcale, definendola come una peste abominevole, fatta d’ingiurie e di sangue e diffusa da "esseri che non si possono definire uomini". La proposta di affrontare l’Orlando Furioso attraverso il linguaggio dello spettacolo musicale, certamente il più vicino in ambito teatrale alla sfera del fantastico dell’Ariosto, appare inoltre in sintonia con le più attuali rivisitazioni dell’opera, tutte improntate a modalità espressive nuove ed originali (fumetto, grafica, giochi di ruolo, video arte), delle quali il progetto “Terre Furiose” per le celebrazioni nel 2022 del Cinquecentenario della venuta in Garfagnana di Ludovico Ariosto (di cui la presente proposta è ideale continuazione) ha offerto una esauriente e stimolante vetrina. La Garfagnana, con i suoi borghi fortificati e i suoi paesaggi ameni, è stata al centro di una narrazione che ha cercato di restituire alle nuove generazioni l’attualità della visione ariostesca del mondo, dell’amore e del ruolo della donna. Lo spettacolo è ambientato nelle Terre Furiose della Toscana, nei luoghi governati dall’Ariosto, in Garfagnana, i boschi, le montagne e le cave delle Alpi Apuane, le vette del Pisanino, Pizzo d’Uccello, Monte Forato, i laghi di Vagli, Isola Santa e Gramolazzo, i borghi di Campocatino, le Rocche di Camporgiano e Castelnuovo di Garfagnana, in forma di ambientazione e luoghi delle 13 scene, o di video scenografie evocative lavorate al computer, saranno sfondo delle varie scene. I nomi delle località in Garfagnana in cui si svolgeranno le vicende sembrano davvero creati dalla fantasia dell’Ariosto.