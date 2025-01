Fattorie in Città, cena gourmet a quattro mani

Fiesole (Firenze) 29 gennaio 2025- La Famiglia Miari Fulcis, proprietaria della Fattoria di Maiano e la Famiglia Bolli della Storica Fattoria Il Palagiaccio, uniscono le cucine dei propri ristoranti e organizzano una cena di degustazione con i loro prodotti biologici di punta: i formaggi, le carni, il miele e il pregiatissimo olio Laudemio. L’evento si terrà sabato 8 febbraio.

“Siamo felici di celebrare, nelle sale del nostro ristorante, il connubio tra due realtà agricole diverse ma guidate dalla stessa passione” - afferma Anna Miari Fulcis, General Restaurant Manager della Fattoria di Maiano - “Un amore tramandato da generazioni, che si uniscono per esaltare ciò che nasce da tanta dedizione ed esaltare così le proprie produzioni. Ritengo che Taste sia una grande occasione per creare una rete sempre più fitta e forte per mettere alcentro la qualità tra aziende del territorio”.

L’incontro con le due realtà sarà l’occasione per scoprire non solo nuovi sapori ma anche la storia e l’esperienza che caratterizzano queste due importanti aziende toscane. “E’ un onore abbinare le nostre eccellenze a quelle della Fattoria di Maiano in una serata così speciale”- aggiunge Carlo Bolli, titolare de Il Palagiaccio -“Le nostre Fattorie sono fra le poche attive nella provincia di Firenze che partecipano a Taste ormai da anni e che cercano di raccontare con i prodotti a km zero il territorio unico che circonda la città più bella del mondo”.

Il menù prevede piatti saporiti e di carattere, all’insegna della vera tradizione toscana. Da una ricca selezione di formaggi vaccini abbinati a miele di tiglio e mostarde fatte in casa, alla pregiata tartare tagliata al coltello, dai ravioli di borragine ripieni di formaggio Blu del Mugello alla tagliata di manzo, fino al dessert, una delicatissima ricottina spennellata di miele millefiori di campo.

L’evento si svolgerà, a partire dalle ore 20.30, al ristorante Lo Spaccio presso la Fattoria di Mariano, Fiesole . Per informazioni e prenotazioni: [email protected] Sito web: www.fattoriadimaiano.com - www.palagiaccio.com Facebook: fattoriadimaiano - palagiaccio Instagram: @fattoriadimaiano - @palagiaccio