Dune, dossi e paraboliche: nuova pista di skate gratuita alla Manifattura Tabacchi

Firenze, 18 giugno 2023 – Dopo il successo della skate plaza, punto di riferimento e di aggregazione per i giovani e gli skaters fiorentini, Manifattura Tabacchi arricchisce i propri spazi rigenerati con una nuova attrazione gratuita dedicata alla comunità di sportivi su ruote, ma anche a famiglie con bambini, dilettanti ed amici. Novità dell’estate 2023 è l’innovativa pump track Evolve, trentasei metri di curve e dossi dove gli appassionati di sport su ruote potranno esercitarsi e sperimentare nuovi trick. Un ulteriore tassello che si inserisce nel più ampio impegno di Manifattura Tabacchi di realizzare strutture e creare nuove opportunità per coinvolgere le persone che animano e vivono il quartiere. Allestita nella Factory, all’interno dell’edificio polifunzionale B11, la pista sarà accessibile gratuitamente dal 21 luglio al 6 agosto ed accoglierà tutti coloro che vorranno mettersi alla prova con i propri mezzi - bike, skate, rollerblade - su dune, curve e rilievi morbidi. Grazie alla presenza di istruttori qualificati, bambini, ragazzi e appassionati avranno la possibilità di acquisire tecniche di base e le abilità per guidare una bike senza pedali con controllo, imparando a gestire il mezzo in sicurezza e migliorando l’equilibrio e la stabilità nei movimenti. “L’allestimento di questa pista nel cuore di Manifattura Tabacchi offre una nuova attrazione al quartiere e alla città, aperta a tutti: atleti, famiglie e curiosi - dichiara Michelangelo Giombini, Head of Product Development e CEO di Manifattura Tabacchi -. Sport e attività fisica si aggiungono alle tante iniziative culturali e di intrattenimento promosse tra gli edifici rigenerati della ex fabbrica, offrendo un’ulteriore opportunità di visitare spazi pubblici e servizi di recente apertura nella Factory”. "La pista rappresenta una vera e propria novità - afferma l’assessore allo sport Cosimo Guccione - un’ulteriore possibilità, insieme alle molte altre messe in campo in questi anni, per dare concretezza alla nostra idea di valorizzazione dello sport all'aperto e per offrire sempre più occasioni di divertimento, aggregazione e sport per i giovani". Il venerdì (dalle 15 alle 21), il sabato e la domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 10), la Scuola Nazionale Maestri di Mountain Bike metterà a disposizione degli avventori il proprio personale per prendere confidenza con la pump track, scoprendo tutti i segreti per superare dune e paraboliche in sessioni sportive all’insegna del gioco e del divertimento. Struttura organizzata e autorizzata sul territorio da CONI/CSI, la Scuola, nata nel 1997, garantisce esperienza, serietà e professionalità avvalendosi di figure tecniche riconosciute dal Coni. Dal lunedì al giovedì la pump track sarà a disposizione delle associazioni del territorio per uso privato con i propri associati. Il martedì e il giovedì l’ingresso sarà infatti garantito ai tesserati di Fortezza Crew, la prima associazione fiorentina di boardsports, che organizzerà lezioni dalle 18 alle 19 e sessioni di free skate a seguire fino alle 22. Trek Bikes, leader mondiale nella progettazione e produzione di biciclette e accessori con una collezione che spazia dal ciclismo su strada alla mountain bike, da aprile è presente nella Factory di Manifattura Tabacchi con uno store di 465 mq: in qualità di partner tecnico fornirà assistenza/riparazione delle bici con la propria officina.

