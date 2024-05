Firenze, Drusilla Foer al forum sulla sotenibilità ambientale alla Compagnia

Firenze, 24 maggio 2024 - Elle Active! Getting Greener si sta preparando alla sua seconda edizione. Dopo il debutto a Napoli nel 2023, il Forum dedicato alla sostenibilità ambientale ritorna il 26 maggio, scegliendo Firenze per una giornata di lavori aperti al pubblico, che può già iscriversi online per partecipare. Anche quest’anno per Elle Active! Getting Greener, la sostenibilità è un percorso, saranno presenti figure d’eccellenza delle istituzioni, imprenditoria, scienza e associazionismo green, specialisti, coinvolte in talk incentrati sulle scelte che possono portare concretamente la nostra società a difendere il proprio ecosistema. I lavori saranno condotti da Massimo Russo, direttore di Elle e da Piera Detassis Editor at Large Cinema & Entertainment di Hearst Italia a dimostrazione di quanto anche il mondo dello spettacolo sia coinvolto nell’evento, come testimonia la presenza a Firenze di Benedetta Porcaroli e Drusilla Foer. Il tema di questa edizione sarà di estrema attualità: la crisi climatica. Espressione di un cambiamento che coinvolge l’intera popolazione mondiale chiamata a compiere ogni possibile scelta, individuale e collettiva, che possa invertire la rotta. Sarà declinato in tante attività tra talk, tavole rotonde, masterclass e performance live all’insegna di percorsi di sostenibilità. Firenze, scelta per ospitare l’evento, può essere considerato un luogo simbolo dei problemi legati al riscaldamento globale in Italia, capoluogo di una Regione dove si registrano puntualmente temperature record e siccità ad ogni estate, ma che ha anche scelto un percorso chiaro di sostenibilità e responsabilità. Qui Elle Active! Getting Greener ha stretto una partnership, oltre che con ASVIS, il festival dello sviluppo sostenibile, con il Cinema La Compagnia, che ospiterà il forum, nel centro di Firenze, uno spazio identitario e di creazione della cultura. Tra gli ospiti Drusilla Foer. La Compagnia è la Casa del Cinema e dei Festival della Toscana, un progetto promosso dalla Regione Toscana gestito da Fondazione Sistema Toscana per tutti coloro che coltivano la passione per il cinema, il documentario la sperimentazione, la cultura dell’audiovisivo in tutte le sue forme. Il forum avrà un’importante anticipazione: un cocktail di apertura con i protagonisti dell’incontro sabato 25 maggio, a cui seguirà la proiezione del film inchiesta “Food for Profit” di Giulia Innocenzi con l’intervista del direttore Massimo Russo a Lorenzo Mineo, curatore delle investigazioni a Bruxelles per il lungometraggio oltre che coordinatore dell’ufficio europeo di Eumans. L’intero forum sarà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma dedicata, e sarà al centro di uno speciale di Elle in edicola il 23 maggio e di una collection su elle.it con articoli contenuti, video e informazioni a tema.