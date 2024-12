Visite speciali a 600 anni dalla fondazione del Convento delle Murate

Firenze, 12 dicembre 2024 - Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre del 1424 un piccolo gruppo di 13 consorelle in processione guidate da Apollonia di Cennino, lascia la casetta Murata sul ponte Rubaconte per trasferirsi nel nuovo convento, nei locali lungo via Ghibellina donati da un generoso benefattore. Così inizia la storia del convento delle Murate di Firenze. A 600 anni dal giorno della fondazione del Convento delle Murate nel quartiere di Sant’Ambrogio, la Fondazione Muse propone una speciale visita guidata che consentirà di ripercorrere, attraverso la testimonianza tangibile dei luoghi e la Cronaca di suor Giustina Niccolini, la storia di questo convento, che ha visto dimorare tra le sue mura personaggi importanti della storia fiorentina come Caterina Sforza e la piccola Caterina de Medici, futura regina di Francia. La visita, iniziando e terminando presso Murate Art District, approfondirà la storia medicea del complesso ricostruita attraverso documenti preziosi come il diario di Suor Giustina, un rendiconto puntuale e vivace della vita nel convento benedettino. A conclusione sarà possibile visitare la mostra in corso presso MAD Murate Art District. Nel pomeriggio, alle 16.30, personale Mad invece accompagnerà i visitatori presso la mostra di fotografia Nuova Generazione. Sguardi contemporanei sugli archivi Alinari, recentemente inaugurata da Mad in collaborazione con Camera Torino e Fondazione Alinari per la Fotografia.