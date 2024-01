Claudio Simonetti’s Goblin in concerto al Circus di Firenze

Firenze, 8 gennaio 2024 – Dopo un lungo tour di successo negli Stati Uniti, Claudio Simonetti e i Goblin riprendono i concerti in Italia. Primo appuntamento a Firenze, giovedì 11 gennaio ore 21.30 al Circus di via della Treccia 20 (prenotazioni per e-mail a [email protected]).

Per il primo live del 2024 il grande compositore di colonne sonore entrate nella storia del cinema, ha scelto di tornare a Firenze dopo qualche anno di assenza. Sarà un piacere riascoltare le sue più famose«note da brivido» eseguite insieme agli altri componenti della band come Daniel Amador alla chitarra, Cecilia Nappo al basso, Federico Maragoni alla batteria. Quasi mezzo secolo di cinema, quasi mezzo secolo di musica. A partire da quel grande successo che fu «Profondo rosso» di Dario Argento uscito nel 1975. Una pellicola diventata oggetto di culto in tutto il mondo, con la complicità di quella splendida colonna eseguita dai neonati Goblin, in parte sulla base di musiche scritte dal grande pianista jazz Giorgio Gaslini. Prima collaborazione tra il regista romano e un gruppo di giovani musicisti che grazie a quel film conobbero una popolarità internazionale. Tre anni dopo un altro clamoroso successo con la colonna sonora di «Suspiria» cambiando completante atmosfera. Non più un assassino che uccide chi sta per scoprire un grande segreto del passato, bensì il mondo delle streghe e dell’occulto all’interno di una misteriosa scuola di danza. La collaborazione tra Argento e Simonetti continuerà anche negli anni successivi, indipendentemente dalla «trasformazione» dei Goblin con musicisti che se ne vanno e altri che arrivano.

«Tenebre» del 1982, altro clamoroso incasso al botteghino vedrà ancora Simonetti firmare la colonna sonora insieme a Fabio Pignatelli e Massimo Morante. E poi ancora «Phenomena», «Opera», «Non ho sonno», «Il cartaio», «La terza madre», «Dracula 3D», Era inevitabile che anche altri maestri del brivido si avvalessero della collaborazione di Simonetti come George Romero che lo sceglie per comporre le musiche di «Zombie»del 1978, apprezzato horror dagli amanti del genere.

Impossibile pensare ai film Dario Argento senza le musiche di Claudio Simonetti e i Goblin, uno dei connubi più importanti del cinema italiano. Al Circus di Firenze, torna tutto quel mondo magico, inquietante e suggestivo allo stesso tempo che ha estimatori ( e collezionisti) in tutto il mondo, anche dalle generazioni più giovani. Di certo i meno giovani ricorderanno con piacere anche il padre di Claudio, il grande musicista, pianista, showman Enrico Simonetti, volto amatissimo della televisione in bianco e nero che dovrebbe essere ricordato più spesso.