Ciclo di visite a sinagoga, museo e cimitero ebraico Firenze

Firenze, 1 marzo 2024 - Il cimitero monumentale ebraico e la Sinagoga di Firenze aprono le loro porte per visite guidate speciali. Nove appuntamenti, le domeniche dal 3 marzo al 28 aprile, dedicati alle festività, all'arte e alla storia per favorire la conoscenza della cultura ebraica, con eventi dedicati, laboratori e visite per famiglie e bambini. In particolare, spiega una nota, domenica 3 marzo alle 15, domenica 31 marzo alle 11 e domenica 14 aprile sempre alle 11, sono previsti tre appuntamenti durante il quale le guide accompagneranno i visitatori nella storia della costruzione della Sinagoga fiorentina fino ai giorni d'oggi, per focalizzarsi poi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo fino al Secondo Dopoguerra. Partendo dagli oggetti presenti in museo parleremo delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell'ebraismo. Il 10 marzo, il 31 marzo, e il 7 aprile, alle 11, sarà invece eccezionalmente aperto il cancello del cimitero monumentale di viale Ariosto, a due passi da Porta San Frediano. Durante la visita sarà possibile scoprire le caratteristiche di questo luogo, che custodisce cappelle e monumenti funerari ottocenteschi, alcuni di straordinario valore artistico. La visita tratterà i temi della ritualità nel lutto e nella morte nell'ebraismo e anche della storia della Comunità Ebraica fiorentina tra fine '700 e fine '800 oltre ad un excursus sugli usi e le tradizioni funerarie ebraiche. Il 24 marzo visita speciale presso la Sinagoga dedicata a Purim: una delle feste più gioiose del calendario ebraico che erroneamente viene chiamata "il Carnevale ebraico". Il aprile appuntamento con Firenze dei bambini, alla undicesima edizione. che quest'anno verrà un focus dedicato alla salvaguardia dell'ambiente nell'ebraismo. In questo caso verranno illustrate due festività ebraiche collegate alla ciclicità della natura e delle stagioni: Pesach, la Pasqua ebraica e Tu Bishvat, il Capodanno degli alberi. Il costo delle visite guidate sarà di 10 euro a persona, per partecipare è necessaria la prenotazione.