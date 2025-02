Campi, Desmond porta commedia e atmosfere gotiche al Teatrodante

Firenze, 25 febbraio 2025 - Poesia, risate, amore, paura, musica ed emozioni per un intreccio audace tra commedia farsesca e atmosfere gotiche. Tutto questo è “Desmond”, lo spettacolo scritto e diretto da Andrea Bruni che, dopo oltre due lustri di successi, torna in scena venerdì 7 e sabato 8 marzo al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, lo stesso palco che ne ha decretato il successo. Tra i protagonisti l’attore, scrittore e cantautore Nicola Pecci, lo stesso Andrea Bruni, oltre ad Alessia De Rosa, Lucia Agostino, Gianni Bartalucci, Marco Bruni, Annalisa Vinattieri, Francesco Renzoni, Veronica Natali e David Cinelli. Costumi di Gianni Bartalucci realizzati da Sabrina Vanni. Musiche originali di Alessandro Luchi. Due fratelli si rifugiano in una vecchia casa di famiglia dismessa. Per la prima volta conosceranno personaggi e storie che credevano di aver solo sognato, lontani echi di un’infanzia rimossa. Ma gli incubi, se si affrontano, possono trasformarsi. E così Desmond e la sua leggenda diventano reali, la storia del mezzo-vampiro, del figlio dell'incontro tra un umano e una vampira diventa metafora delle prigioni interiori, della paura del diverso. La storia della sua vita da recluso, da reietto, si intreccia con quella di tre buffi fantasmi, vecchi attori di una compagnia Shakespeariana in cerca di un nuovo palco dove esibirsi. Lo spettatore è condotto su una giostra emotiva, che passa dalla farsa al thriller, mentre le musiche e le canzoni nascono dalle urgenze espressive dei personaggi in un flusso narrativo spontaneo, non stereotipato. In questo senso Desmond si pone come un tentativo di rompere gli schemi del musical o della commedia cercando una terza via che metta al centro il coinvolgimento del pubblico. "Desmond” rispecchia la visione teatrale di Andrea Bruni: “Il debutto risale al 2012 – spiega l’autore, regista e co-protagonista - negli anni lo spettacolo ha subito qualche trasformazione, fino a una nuova versione che ha debuttato nel 2018 proprio al Teatrodante Carlo Monni, utilizzando il palco come luogo in cui accogliere anche gli spettatori. Quest’anno sperimentiamo un nuovo allestimento che vede l’utilizzo di tutto il teatro, per amplificare la potenza espressiva di alcuni momenti; alcune scene però vedono gli attori recitare in platea, per mantenere la caratteristica immersiva di questo spettacolo". I biglietti (posti numerati 20,50 euro, ridotti 13,50 euro) sono disponibili su www.ticketone.it, nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804) e alla biglietteria del Teatrodante Carlo Monni (dal martedì al venerdì dalle ore 17 alle 20, il sabato dalle 15 alle 19 e un'ora prima dell'inizio degli spettacoli). Info www.teatrodante.it e www.associazionezera.org. Produzione Compagnia Zera. Maurizio Costanzo