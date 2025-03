Bagno a Ripoli, festa con i talenti dello studio: in 150 premiati al Bigallo

Bagno a Ripoli (Firenze), 28 marzo 2025 - Il Comune di Bagno a Ripoli ha reso omaggio agli studenti che hanno completato le medie e le superiori con buoni risultati. È stata una festa con i talenti dello studio, e in 150 sono stati premiati al Bigallo. “Non un premio al voto, ma all’impegno e al talento dei nostri studenti. E un invito a proseguire gli studi con determinazione e passione. Ma anche a mettere in circolo le proprie capacità, che hanno valore solo se condivise. I traguardi non si tagliano mai da soli, al vostro hanno contribuito le vostre famiglie e gli insegnanti che vi hanno supportato e incoraggiato, questo riconoscimento condividetelo con loro”. Così il sindaco Francesco Pignotti ha salutato gli alunni che ieri sono stati festeggiati all’antico Spedale di Bigallo nell’ambito di Diploma Premiato, l’iniziativa promossa dal Comune di Bagno a Ripoli. 128 gli studenti che hanno concluso il loro percorso di studi nel 2024, tra chi ha superato l’esame di terza media e chi la maturità. Si aggiungono 22 studenti che hanno concluso le medie con voto pari a 10 nel 2020, quando la pandemia impedì lo svolgimento di Diploma Premiato.

“Ci è sembrato doveroso – ha aggiunto l’assessore alla scuola Francesco Conti – colmare un vuoto con le ragazze e i ragazzi che 5 anni fa l’amministrazione non poté premiare a causa dell’emergenza sanitaria. Anche se con un po’ di ritardo, era giusto riconoscerne il merito. Oggi sono più grandi e stanno facendo le superiori, ma non dimentichiamo quanto fu difficile per loro quell’anno scolastico, tra didattica a distanza e lockdown”. Per quanto riguarda i 22 premiati del 2020, nove avevano frequentato la scuola media Granacci e 13 la scuola Redi. Dodici gli alunni che hanno terminato il triennio con una votazione pari a 10. Dieci invece i 10 e lode (3 della Granacci e 7 della Redi). Sono 128 invece gli studenti ripolesi che hanno superato l’esame di terza media (72) e la maturità nel 2024 (56 di cui 33 diplomati all’Isis Gobetti-Volta). Tra i 72 studenti delle medie, in undici hanno concluso il triennio con un voto uguale a 10. Otto invece i 10 e lode, equamente divisi da Granacci e Redi. Dei 56 diplomati invece sono nove i 100, di cui 6 conquistati dagli studenti del Gobetti-Volta. A tutti gli studenti, sindaco e assessore, accompagnati dalla dirigente dell'IC Mattei, Amalia Bergamasco, dalla vicepreside dell'IC Caponnetto, Monica Fimiani, hanno donato una pergamena di ricordo e, alle lodi, anche alcuni gadget messi a disposizione degli sponsor.

Al termine della premiazione, agli studenti e alle loro famiglie è stato offerto un piccolo aperitivo a cura del Bigallo. “Questi risultati – ha aggiunto il sindaco Pignotti sono solo un partenza nella vostra vita. Vi auguro di vivere le altre tappe che verranno con tante soddisfazioni, cercate sempre di dare il meglio di voi, di essere liberi e felici”. L’amministrazione ringrazia Le Rifiorenze, Anc Associazione Nazionale Carabinieri e Fratelli Alterini Autolinee. Un ringraziamento speciale agli sponsor che hanno messo a disposizione sconti e omaggi: Cartoleria Colorando di Bagno a Ripoli, Cartolibreria Tiziana di Antella, Circolo Ricreativo Culturale Antella Arci Aps, Libreria Tozzetti Marina Eredi di Grassina, Teatro Comunale di Antella.