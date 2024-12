Auge, la rock band fiorentina torna col nuovo singolo ‘Firenze’

Firenze, 14 dicembre 2024 - La rock band fiorentina degli auge torna con un nuovo singolo e videoclip intitolato “Firenze”, prima anticipazione del nuovo album “Spazi vettoriali” in uscita il 7 febbraio 2025 (Vrec/Audioglobe). “Firenze”, in tutti gli store digitali da oggi 13 dicembre, è un brano d’amore e d’accusa (allo stesso tempo) alla città natale della band. Una città che ha visto nascere un filone musicale unico, la new wave, facendolo crescere a livello nazionale salvo poi lasciarlo appassire miseramente nei vicoli. «Firenze ha sabotato la musica fatta di note minori - racconta la band - Firenze ha ucciso la New Wave, lasciando morire un regno che apparteneva solo a lei. Eppure nei suoi vicoli esistono ancora creature insonni capaci di estrarre Arte da un dolore profondo». Il singolo, come l’intero album, è stato prodotto da Flavio Ferri (Delta V, Gianni Maroccolo) già al lavoro con la band nel precedente disco “In purgatorio” è il secondo di una trilogia: dopo un primo album dedicato ad esplorare le contraddizioni che rendono avvincente tutto ciò che è umano, ad essere indagata è ora la multiforme varietà degli spazi entro i quali l’umano si muove. Il progetto auge nasce a Firenze nel 2019 dall’incontro tra Sara Vettori (basso, già nei (4 user only, Eva nice trip,Vowland) , Matteo Montuschi (chitarra già con Anhima e Vowland)) e Mauro Purgatorio (voce, synth e programmazioni addizionali già voce dei Zogarten, RadioRahim, Loopcide, The Leeleegroovers) ai quali successivamente si aggiunge Riccardo Cardazzo (batteria, già Bobby Tumultuous e collaborazioni varie come Diaframma, Il Silenzio del mare, Roberto Fabbriciani jazz band). Il debutto sulla scena musicale avviene nel 2020 con l’EP “Magnetic Domain” (Contempo Records): sei tracce in inglese la cui produzione certifica il collante artistico della band. Nel 2021 il trio elabora il proprio percorso attraverso una urgenza condivisa che li porta alla preziosa collaborazione con il produttore e musicista Flavio Ferri con il quale realizzano il loro secondo lavoro, questa volta in italiano, “IN PURGATORIO” (Vrec/Audioglobe) da cui vengono estratti i singoli e video “Tu sei me”, “Cadendo” e “L’avvento”. Nel 2024 lavorano sempre insieme a Flavio Ferri al secondo capitolo della trilogia “Spazi vettoriali” in uscita il prossimo 7 febbraio 2025. Maurizio Costanzo