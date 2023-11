A Firenze arriva Aiello, concerto al Tuscany Hall

Firenze, 21 novembre 2023 - Dopo il successo dei concerti estivi, "Romantico Tour” è la serie di date che riporta Aiello sulle scene fiorentine. Appuntamento mercoledì 22 novembre al Tuscany Hall, occasione imperdibile per ascoltare dal vivo le canzoni che in questi anni hanno accompagnato la vita di tantissime persone. “Canteremo le canzoni a cui siamo tutti più affezionati, dal mio primo disco ‘Ex Voto’ e da ‘Meridionale’, poi tutte le tracce di ‘Romantico’. Sarà una festa bellissima”. Come racconta l’artista, il tour è “passione e intimità, il momento speciale che preferisco con i miei cuori sacri”. Il 2023 con l’uscita del nuovo album “Romantico” (per Columbia Records/Sony Music) ha segnato una tappa importante nella carriera di Aiello. “Romantico” è un disco pop pieno di poesia e di vita vissuta che prima di essere musica è stato nuovi incontri, viaggi, cambiamenti. E poi sesso, cibo, mare - elementi caratterizzanti della poetica dell’artista. Facile essere un Cupido qualsiasi, quando devi solo tirarle quelle frecce… ma per raccontare l’Amore quelle frecce devi averle provate sulla tua stessa pelle, almeno una volta. Essere romantici non è un segno di debolezza, ma un atto di coraggio e godimento. Nessun luogo comune per il capo ultrà dei romantici, ma immediatezza e sincerità disarmanti. Cosentino di nascita, romano di adozione, Aiello fa della “contaminazione di generi” la sua cifra stilistica, creando uno stile unico caratterizzato dal suo timbro vocale originale e distintivo e dalla sua scrittura emotiva e sensuale. Cresciuto a “pane e soul”, ha da sempre spaziato dall’indie al pop cantautorale, passando per l’RnB. Si è fatto conoscere negli ultimi anni grazie ad alcuni singoli di successo come “Arsenico”, “La mia ultima storia”, “Vienimi a ballare”, “Che canzone siamo”, che gli sono valsi dischi d’oro e di platino. Appartiene all’album di esordio “Ex Voto”, la canzone “Festa” candidata nel 2020 alla cinquina della 65° edizione del David di Donatello. Nel 2021 Aiello partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, con il brano “Ora”, disco d’oro. Nell’aprile 2022 pubblica “Paradiso”, il singolo che accompagna il suo tour di successo nei principali club in giro per l’Italia. Nel dicembre 2022 esce “Domani Torno” e nel maggio 2023 il nuovo album “Romantico”. I biglietti (28,75 euro, posto unico) sono disponibili online sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.6504112 - [email protected] - www.vivoconcerti.com - [email protected].

