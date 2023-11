A Firenze va in scena Shakespeare in versione pop

Firenze, 27 novembre 2023 – Shakespeare in versione pop. Va in scena la sera del 28 novembre, alle 20,45 al Teatro di Cestello a Firenze. Prosegue dunque “Il Respiro del Pubblico Festival 2023”, terza edizione. A cura di Cantiere Obraz con il contributo della Fondazione CR Firenze.

In programma la Compagnia Sotterraneo mette in scena “Shakespearology”, concept e regia Sotterraneo, che vede in scena Woody Neri. "Shakespearology" è un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo.

«È da un po’ di tempo – spiegano dalla Compagnia Sotterraneo - che volevamo usare il teatro per incontrare Sir William Shakespeare in carne-e-ossa e fare due chiacchiere con lui sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori dalla scena». Scrittura Daniele Villa, produzione Sotterraneo con il sostegno Regione Toscana, Mibact. Luci Marco Santambrogio, costumi Laura Dondoli, sound design Mattia Tuliozi, tecnica Monica Bosso.

Per informazioni e prenotazioni: 3281445127 telefono/Whatsapp/[email protected]. Link web per informazioni e prenotazioni: https://cantiereobraz.it/il-respiro-del-pubblico-festival/.