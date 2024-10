Confartigianato Firenze fa il bis e apre la sua seconda sede a Firenze Sud

Firenze, 10 ottobre 2024 – Confartigianato Firenze raddoppia la sua presenza sul territorio e apre la seconda sede a Firenze, in via Aretina 167. A motivare la scelta è la crescita nel numero dei soci Confartigianato Firenze provenienti dall'area di Firenze Sud che registra un incremento del 19%: questi rappresentano, al momento, circa il 20% dei soci fiorentini dell'associazione di categoria. La nuova sede si aggiunge a quella storica fiorentina che si trova in via di Empoli nella zona dell'Isolotto e fornirà tutti i servizi Confartigianato alle imprese e ai professionisti, tra i quali: rappresentanza, contabilità e paghe, Caaf, credito e incentivi, ambiente e sicurezza, formazione. "Per Confartigianato, nell'anno che segna i 75 di attività, questo è passo significativo, poiché ci permette di coprire meglio il territorio fiorentino e di essere ancora più vicini alle esigenze delle imprese locali che, da oggi, avranno un altro punto di riferimento, con la solita qualità dei servizi". All'inaugurazione, tra gli altri, hanno partecipato la presidente Confartigianato Firenze Serena Vavolo, il segretario generale Jacopo Ferretti e l'assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini oltre a diversi associati dell'associazione di categoria.

A dirlo è la presidente di Confartigianato Firenze Serena Vavolo. "È la conferma del costante impegno di Confartigianato – aggiunge Vavolo – a crescere e a incrementare il supporto alla comunità artigiana fiorentina, partendo dalla presenza sul territorio e dalla riconoscibilità". Firenze Sud è "un'area molto importante dal punto di vista artigiano e imprenditoriale", che l'associazione "si impegna a seguire e supportare ancor meglio" prosegue. "Quando un'associazione di categoria storica come Confartigianato cresce sul territorio non possiamo che esserne contenti – dice l'assessore allo Sviluppo economico e al Turismo del Comune di Firenze Jacopo Vicini – è il segno della vivacità di un settore che a Firenze ha sempre portato lavoro di qualità, oltre che del fermento di idee di operatori economici che quando si mettono insieme formano un patrimonio di conoscenza che arricchisce la nostra città. Le sfide che abbiamo davanti sono importanti e stimolanti, affrontarle facendo squadra con realtà forti e in crescita è un valore aggiunto".