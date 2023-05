Il compleanno di Francesco Nuti: tributo al grande regista. I messaggi di auguri si moltiplicano sul web

Firenze, 17 maggio 2023 - Francesco Nuti compie oggi 68 anni. “Simbolo di spontaneità toscana e fiorentina, con la sua comicità semplice e malinconica – spiega il consigliere delegato per la valorizzazione della fiorentinità Mirco Rufilli – ha disegnato la nostra città dove è nato e dove ha vissuto i primi anni di vita”. Sono tanti i messaggi arrivati sulla pagina Facebook dell'artista toscano, di fan e amici che fanno il tifo per lui. Prosegue Rufilli: “L’ha disegnata e raccontata in capolavori indiscussi che hanno fatto la storia del cinema italiano. Ne è testimonianza il grande affetto che anche nell’ultimo evento organizzato per la Settimana del Fiorentino per i 40 anni di “Io chiara e lo scuro” ha manifestato il suo pubblico. Pubblico che riempì in numero incredibile anche Piazza del Carmine quando organizzammo la proiezione per i 30 anni di Caruso Pascoski. La città di Firenze – conclude Mirco Rufilli – deve a Francesco Nuti film memorabili, scene indimenticabili, cult del cinema italiano ed entrate a pieno diritto nel vocabolario e gergo Fiorentino. Nel giorno del suo compleanno lo aspettiamo e lo abbracciamo con grande affetto, forza Francesco! Ti si vole bene”. Rai Radio 2 su Twitter ha rilanciato gli auguri fatti da Fiorello che ha detto: “Oggi è un compleanno molto importante, ci tengo in modo particolare perché, oltre ad essere un grande artista, ci ha fatto sognare con le sue storie. Io sognavo con ‘Tutta colpa del paradiso’, con quelle musiche, con quell’umorismo, quella comicità a volte surreale: la scuola toscana parte da lì”. Fiorello ha poi intonato “quella canzone struggente presentata a Sanremo, ‘Sarà per te’”, e concluso con un saluto: “Ciao Francesco, ti vogliamo tanto bene!”. Sarà proprio Francesco Nuti, l'amato attore, regista, compositore e produttore fiorentino, a ricevere il premio alla Carriera per la 63ma edizione del Globo d'Oro. L'Associazione della Stampa Estera in Italia, che organizza quello che è uno tra i più antichi e longevi premi cinematografici in Italia, conferirà la statuetta nella serata di gala che quest'anno si svolgerà il prossimo 5 luglio nei suggestivi giardini di Villa Massimo, sede dell'Accademia Tedesca a Roma. A ritirare il riconoscimento sarà la figlia di Nuti, Ginevra. Un bel riconoscimento per Nuti che, a fine anni '70, veniva notato da Alessandro Benvenuti e Athina Cenci, una coppia già attiva nel cabaret col nome di 'Giancattivi'. L'attore-regista toscano ha iniziato così una lunga carriera costellata di successi. È stato campione di incassi negli anni Ottanta-Novanta con film come ‘Io, Chiara e lo Scuro’, ‘Tutta colpa del paradiso’, ‘Stregati’ e ‘Caruso Pascoski di padre polacco’. Maurizio Costanzo