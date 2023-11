Torna la Colletta Alimentare. E si può donare anche online

Firenze, 18 novembre 2023 – Torna oggi, sabato 18 novembre, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le varie sedi Banco Alimentare.

Banco Alimentare è impegnato quotidianamente nel contrasto alla povertà e allo spreco alimentare, attraverso il recupero delle eccedenze per fini di solidarietà sociale. Tuttavia olio, tonno e carne in scatola, che offrono un apporto nutrizionale importante, sono alimenti che spesso scarseggiano nei magazzini dell’Associazione.

Anche verdure e legumi in scatola, pasta, riso, polpa o passata di pomodoro e alimenti per l'infanzia sono molto richiesti dalle famiglie e dalle persone in difficoltà.

È possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito del Banco Alimentare.

La Colletta Alimentare è un gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco. Sono sempre di più le persone in povertà assoluta nel nostro Paese: si contano infatti oltre 5,6 milioni di individui secondo i dati ufficiali diffusi dall’Istat sul 2022 (9,7% in crescita dal 9,1% dell’anno precedente).

Siamo di fronte a un fenomeno strutturale e in significativo aumento, visto che solo 15 anni fa riguardava appena il 3% della popolazione. “L’aumento dei prezzi ha aggravato la situazione delle categorie più fragili: famiglie monoreddito e con lavori precari, i nostri vicini di casa che a fatica arrivano a fine mese e si arrangiano per riuscire ad avere lo stretto necessario per vivere. L’emergenza è diventata l’ordinarietà e non fa più rumore. È il momento di fare tutti di più e meglio”, esorta Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. Nasce oggi Anna Marchesini nata il 19 novembre del 1953 a Orvieto. L'attrice amatissima dal pubblico, storica componente del Trio assieme a Tullio Solenghi e Massimo Lopez, ha regalato sorrisi e divertimento attraverso le sue performance artistiche, ma ha anche commosso per la sua grande forza con la quale ha affrontato la malattia, l’artrite reumatoide, che l’ha vinta a 62 anni. Ha detto: “Per vedere tesori, ci vogliono occhi che li sappiano guardare, che li vogliano cercare e che si aspettino di trovarli”.