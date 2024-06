Campo di Marte, viola il divieto di avvicinamento all'ex compagna: in manette

Firenze, 10 giugno 2024 - Viola il divieto di avvicinamento all'ex compagna ma viene arrestato dai carabinieri. Nella notte di giovedì i carabinieri del Nucleo radiomobile del capoluogo hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne peruviano destinatario, da poco più di un mese, della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna.

La donna, residente nel quartiere Campo di Marte, allarmatasi per dei rumori sospetti alla porta dell’abitazione, ha notato la presenza dell’uomo all’esterno che cercava di entrare in casa. L'uomo ha utilizzato le chiavi che non erano state restituite ma non è riuscito ad accedere grazie all'azione del chiavistello.

La donna ha allertato immediatamente i carabinieri che hanno raggiunto il condominio in pochi minuti. L’uomo, accortosi dell’arrivo dei militari, affacciandosi sulla tromba delle scale ha cercato inutilmente di trovare riparo all’ultimo piano. Raggiunto, è stato bloccato e tratto in arresto per la violazione del divieto di avvicinamento.