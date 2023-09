Calcio storico, festa lungo l'Arno per i Rossi di Santa Maria Novella

Firenze, 25 settembre 2023 - Una festa nel cuore di Firenze, lungo l'Arno, per celebrare la vittoria dell'edizione 2023 del Torneo di San Giovanni, nella finale del 24 giugno contro gli Azzurri di Santa Croce, per i Rossi di Santa Maria Novella che si sono ritrovati al molo di Arnoboat, il battello fiorentino che rispetta l'ambiente.

I calcianti a suon di musiche tipicamente fiorentine e del calcio in costume hanno fatto un tour lungo Arno e ammirato così Firenze da un'altra prospettiva. “Firenze l'ho vissuta da ogni angolo ma vederla così dal cuore del nostro fiume ci ha emozionati” sottolinea il Ciara che di nome di battesimo fa Alessandro Franceschi, ma che ormai per tutti è I Ciara, è da sempre nei Rossi cioè dal 1977 da quando i Colori, Rosso e Verde, che erano compresi nel Bianco e nell’Azzurro si sono divisi formando gli attuali quattro Colori. La festa a bordo del battello elettrica è stata organizzata in concomitanza di Corri la vita “perché ci tenevamo a portare il nostro saluto ai battelli delle donne che si battono contro il tumore al seno” prosegue Ciara. La festa itinerante è stata offerta da Arnoboat: “Noi siamo fiorentini e siamo attaccati alle nostre radici – sottolinea la titolare Daniela Ghirelli -. Il nostro è un progetto innovativo che guarda al futuro ma che resta fortemente ancorato alla nostra storia. Con questa festa abbiamo voluto rafforzare ancora di più il legame con le nostre tradizioni”.