Ubriaco cade nel Mugnone e batte la testa: paura per un 57enne

Firenze, 18 ottobre 2023 - Un uomo, con ogni probabilità ubriaco, è precipitato dalla spalletta nel torrente Mugnone a Firenze, cadendo nelle fredde acque del torrente fiorentino.

È un 57enne di Savona che è stato portato a Careggi. L'uomo ha riportato un trauma cranico e alcune fratture, ma non verserebbe in pericolo di vita.

La caduta è avvenuta martedì 17 ottobre, intorno alle 13, in via Boccaccio. Secondo quanto ricostruito, il malcapitato, che forse era in preda all'alcol, a causa del suo stato di ubriachezza avrebbe perso l’equilibrio e, non reggendosi in piedi, è caduto dal muretto.

Dopo un volo di tre metri è caduto sul greto del torrente. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e la volante della polizia. Il 57enne, che è stato trasportato urgentemente in ospedale, si trova attualmente ricoverato all'ospedale di Careggi.

