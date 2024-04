Borgo San Lorenzo, via Mazzini si addobba a festa per ‘Fiorinfiera’

Borgo san Lorenzo ( Firenze), 16 aprile 2024 – A Borgo san Lorenzo fervono gli ultimi preparativi per accogliere al meglio Fiorinfiera. E come ogni anno via Mazzini si adorna a festa grazie al “gruppo di commercianti mossi dal grande amore per la nostra via - spiega Cosetta Valecchi, commerciante di via Mazzini -. Ci adoperiamo in modo totalmente autonomo per portare le persone a visitare il nostro bel centro storico”. “L’anno scorso abbiamo messo delle altalene, e sotto ciascuna c’era una frase di una canzone – spiega Cosetta -. Quest’anno abbiamo pensato un nuovo allestimento, più bello che mai, con dei nastri colorati. Tutti gli anni ci adoperiamo per abbellire la nostra via e invogliare a visitare il nostro centro storico.

L’allestimento lo inaugureremo sabato. Per i visitatori che verranno a Borgo san Lorenzo, oltre all’allestimento, i commercianti hanno pensato varie iniziative, come gli aperitivi a tema floreale. E non mancano le attrazioni per i più piccoli: sabato 20 abbiamo pensato a dei poster a tema floreale, tutti da colorare in strada. L’allestimento della via rimarrà per tutta la primavera e tutta l’estate, e si legherà alle varie iniziative che si terranno a Borgo, dal palio a Vivi lo sport”. A Borgo San Lorenzo la mostra mercato Fiorinfiera, giunta alla sua undicesima edizione, si terrà dal 19 al 21 aprile ai giardini monumentali di Piazza Dante. La manifestazione raccoglierà circa 60 espositori del settore che animeranno l’area verde dei giardini di Piazza Dante. Borgo San Lorenzo si trasformerà così in un vero e proprio grande giardino all’aperto, divenendo attrazione irripetibile per gli amanti del florovivaismo, dell’orticoltura e del giardinaggio. Maurizio Costanzo