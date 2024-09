Borgo Ognissanti, aggredisce e rapina turista: bloccato dai residenti

Firenze, 20 settembre 2024 - Aggredisce e tenta di rapinare una turista ma è stato arrestato. Ieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio teso a contrastare i reati contro il patrimonio, i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne tunisino, ritenuto responsabile del reato di tentata rapina. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, intorno alle 5 del mattino, ha tentato di rapinare la borsa di una turista asiatica che percorreva a piedi via Melegnano in direzione di Borgo Ognissanti. Dal canto suo la vittima, realizzato ciò che stava accadendo, ha reagito stringendo la borsa a sé. Il rapinatore per tutta risposta l'ha strattonata violentemente.

Una volta a terra, l'ha trascinata con forza per alcuni metri fino a impossessarsi della borsa, dandosi poi alla fuga. Le urla della donna, nel frattempo, hanno attirato l’attenzione di due passanti i quali sono riusciti ad intercettare l’aggressore e a bloccarlo, in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Il maltolto è stato quindi restituito alla giovane mentre l’uomo, già noto alle forze di polizia è stato arrestato.