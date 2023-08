Firenze con vista piace. La basilica di San Miniato tra i luoghi più amati dai turisti

Firenze, 21 agosto 2023 – Tutti pazzi per la ‘grande bellezza’ di Firenze. Dall’analisi condotta dalla piattaforma di apprendimento Preply, è emerso che tra le attrazioni turistiche che hanno riscosso la più alta percentuale di recensioni positive, con ben il 97% di gradimento, si piazza in ottima posizione di vertice la Basilica di San Miniato al Monte. E dietro questo consenso, oltre alla chiesa in sé e a quello che custodisce, c’è una ragione non da poco: la vista panoramica sulla città che si gode da San Miniato ha ammaliato i turisti da tutto il mondo. La classifica è il risultato di una valutazione completa delle recensioni e delle valutazioni su TripAdvisor.

La basilica fiorentina è in buona compagnia: hanno riscosso molto successo anche la Galleria Borbonica di Napoli (col 97,5% di recensioni positive), il Duomo di Parma (97%), il Pantheon (95%) e il Colosseo che ha colpito positivamente più del 93% dei visitatori. Per condurre l’analisi, nella quale emergono anche i luoghi più deludenti secondo le recensioni dei turisti, sono state selezionate le 60 attrazioni turistiche delle 50 città più popolose d’Italia con almeno 1500 recensioni sul sito di recensioni turistiche Trip Advisor.

