Bagno a Ripoli, rubinetti a secco per un guasto. Arrivano le autobotti

Bagno a Ripoli (Firenze), 1 aprile 2024 – Rubinetti a secco nel giorno di Pasquetta a Bagno a Ripoli. "A causa di un guasto avvenuto ai nostri impianti, nelle prossime ore si registreranno basse pressioni e mancanze d'acqua a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze". È quanto spiegato, in una nota, da Publiacqua. Nello specifico mancanze d'acqua e basse pressioni si verificheranno nella parte alta di via Roma, e nelle frazioni Bigallo, Croce a Varliano, e Vallina. Publiacqua precisa che è già al lavoro per riparare il danno, per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile e creare così meno disagi possibili ai cittadini. "I nostri tecnici ed operatori attueranno tutte le manovre necessarie a ridurre al minimo il disagio, e sono al lavoro per ripristinare al più presto il servizio”. Per permettere ai cittadini di rifornirsi comunque di acqua e “per limitare al massimo il disagio, delle autobotti saranno posizionate a Vallina, Candeli e Croce a Varliano", conclude Publiacqua scusandosi con i cittadini per il disagio che il guasto potrà creare loro. Maurizio Costanzo