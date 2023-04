Firenze, 17 aprile 2023 – Era il 17 aprile del 1970 quando l’equipaggio dell'Apollo 13, dopo aver tenuto tutti col fiato sospeso, tornò sulla Terra sano e salvo. L'Apollo 13 avrebbe dovuto essere una nuova missione a sbarcare sulla Luna dopo Apollo 11 e 12, ma è diventata famosa per il problema che impedì l'allunaggio e rese molto difficile il ritorno sul nostro pianeta. La rottura durante il viaggio di un serbatoio dell'ossigeno non permise di portare a termine la missione, ed è rimasta nella storia la frase “Houston, abbiamo un problema...”. Si temette per il rientro dei tre astronauti, e tutto il mondo rimase con il fiato sospeso per ben 87 ore. Durante il complicato rientro sulla Terra gli astronauti rimasero nell'oscurità, al momento tra il tramonto e l'alba, per otto minuti, fino a quando ammaraggio nell'Oceano Pacifico fece tirare a tutti un sospiro di sollievo. Negli anni ’60 il programma Apollo permise agli Stati Uniti di portare per primi un uomo sulla Luna e di battere così nella gara spaziale l’Unione Sovietica. Il programma Apollo vide la luce nel 1961 quando l’allora neo-presidente John F. Kennedy promise, durante un discorso alle Camere, che un americano sarebbe andato sulla Luna e tornato salvo a Terra entro la fine del decennio. Oltre 400mila persone lavorarono al programma Apollo, che costò all’America circa 24 miliardi di dollari del tempo. I primi lanci sperimentali furono eseguiti già nel corso del 1961 con dei voli sub-orbitali che utilizzarono dei razzi chiamati Saturno I. Nel 1964 iniziarono i primi voli orbitali dei prototipi delle capsule Apollo. Tra il 1969 ed il 1972 le missioni si conclusero felicemente, portando nel complesso 12 uomini a camminare sulla Luna. Solo l’Apollo 13, nell’aprile 1970, per un’esplosione di un serbatoio di ossigeno avvenuta nel modulo di servizio, rischiò di trasformarsi in tragedia. Fortunatamente i tre astronauti riuscirono a salvarsi tornando sulla Terra. Nasce oggi Nick Hornby nato il 17 aprile del 1957 a Redhill. Celebre scrittore e sceneggiatore britannico, oltre che paroliere, critico letterario e musicale. Ha scritto: “La musica sentimentale ha un grande potere: ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti”.