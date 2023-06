Annullata la Cena sotto le stelle Att: "Non abbiamo trovato un catering sostitutivo"

Firenze, 7 giugno 2023 – Annullata la Cena sotto le stelle, l'evento che è ormai diventata una tradizione fiorentina e che si sarebbe dovuta tenere giovedì 8 giugno, per motivi organizzativi: l'associazione BorgOgnissanti non è riuscita a trovare un catering sostitutivo a quello ingaggiato. Erano 650 le persone prenotate per l'evento organizzato in collaborazione con l'ATT-Associazione Tumori Toscana ai quali sarà rimborsato il costo del biglietto.

A darne notizia è il presidente dell'Associazione Fabrizio Carabba: “Con grande dispiacere comunichiamo che la Cena sotto le stelle sarà annullata. Il responsabile del catering incaricato è stato purtroppo ricoverato d’urgenza in ospedale lo scorso fine settimana e ha dovuto disdire tutti gli impegni presi, compresa lo nostra cena. A parte il grande dispiacere che proviamo per l'ATT, nostro partner da 15 anni, non ci è stato possibile trovare un catering in sostituzione, dato il poco tempo a disposizione. In pochi garantiscono la copertura del servizio per un numero di ospiti importanti come la nostra cena e tutti quelli che abbiamo contattato erano già impegnati. Purtroppo sei mesi di lavoro, organizzazione ed impegno sono andati in fumo, non avendo la possibilità di poter posticipare l'evento a altra data nell’anno". Carabba insieme al presidente dell'ATT Giuseppe Spinelli hanno passato ore alla ricerca di qualcuno che potesse organizzare il servizio. "Ma è stato impossibile. Tanti ospiti, pochi giorni a disposizione e un momento storico in cui tante imprese soffrono della mancanza di forza lavoro. Siamo rammaricati" sottolinea Carabba che dà appuntamento a giugno 2024.

Intanto Aomof dà appuntamento alla seconda edizione del Festival Incontro con il mondo olistico per la prevenzione in oncologia. Sabato 10 giugno dalle 10 alle 18 presso il centro culturale Sonoria via Chiusi 3. Durante il Festival i volontari saranno a disposizione per dare informazioni e far testare massaggi e trattamenti e prodotti naturali. Dalle 10 alle 10.30 ci sarà la seduta di Yoga e dalle 17.30 alle 18 la meditazione di gruppo. "Lo stress e uno stile di vita non sano possono essere fattori di rischio, oggi più che mai in oncologia la prevenzione è fondamentale". All'evento interverrà anche il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

Rossella Conte