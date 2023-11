5 novembre 2007, oggi Android compie 16 anni

Firenze, 5 novembre 2023 - Android festeggia oggi sedici anni: il sistema operativo "mobile" di Google veniva infatti presentato ufficialmente il 5 novembre 2007 per poi arrivare sul primo smartphone un anno dopo. Android è stata una delle grandi scommesse vinte da Big G, che ne ha acquistato la start up nel 2005 per 50 milioni di dollari: oggi il software del "robot verde" conta miliardi di utenti e in un decennio ha praticamente polverizzato la concorrenza. È il sistema operativo "mobile" più diffuso al mondo e a tenergli testa ormai è soltanto iOS di Apple con una sfida ormai spostata sui mercati emergenti. Android è sulla maggior pate degli smartphone del globo e dei tablet. I telefoni Android sono dotati di numerose applicazioni e funzionalità, che hanno rivoluzionato la nostra vita, e per il futuro l'acceleratore è già schiacciato sull’intelligenza artificiale. Non potrebbe essere altrimenti, come attestano i dati: nel 2022 in Italia il mercato dell’Intelligenza Artificiale ha toccato i 500 milioni di euro con una crescita del più 32% rispetto al 2021 e attirato l’interesse delle aziende che, per rispondere al cambiamento del settore, hanno cercato le soluzioni al proprio fabbisogno di innovazione nelle startup in piena ottica ‘open innovation’. E sette soluzioni a base di Intelligenza Artificiale, nate dalla collaborazione tra Snam, Edison, Carrefour Italia, Douglas, Novamont, Gruppo Reda e Ferrovie dello Stato e altrettante startup, hanno ricevuto il Premio Innovazione Smau a Milano. Dal People Manager all’Energy Manager, dal Customer Service al Recruiter, dal Sustainability manager all’E-Commerce Manager fino ai Responsabili della sicurezza, tutte stanno cambiando l’operatività di intere categorie di lavoratori grazie all’AI. Si tratta di SkillGym e la piattaforma per migliorare la gestione di conversazioni critiche per i People Manager di Snam; Svelto! e l’App che permette agli Energy Manager di Edison di fare previsioni energetiche in pochi secondi; Digitiamo e lo strumento di supporto al Customer Service di Carrefour che genera una lista della spesa smart, responsabile e personalizzata; nCore, la startup che affida le attività ripetitive dei recruiter di Douglas Italia all’Intelligenza Artificiale; Mine Crime e l’analisi dei dati sulla criminalità urbana per agevolare il lavoro dei responsabili della sicurezza nelle ferrovie; Farzati Tech e la misurazione dell’impronta carbonica delle bioplastiche di Novamont che agevola i Sustainability Manager; Tailoor, la piattaforma che digitalizza la creazione di capi su misura per gli E-Commerce Manager del Gruppo Reda. Nasce oggi Vivien Leigh nata il 5 novembre del 1913 a Darjeeling in India. Ha interpretato Rossella O'Hara in quello è ancora oggi considerato uno dei capolavori del cinema: Via col vento. Fu lei a pronunciare in questa pellicola una delle frasi più celebri della storia del cinema: "Dopotutto domani è un altro giorno".