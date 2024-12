A Riccardo Tarantoli il premio Visionari d'Impresa 2024

Firenze, 5 dicembre 2024 - A Riccardo Tarantoli, titolare del Red Garter, locale con sede a Firenze e Barcellona, e presidente Silb Confcommercio Toscana, il Premio Visionari d'Impresa 2024 per il settore locali da ballo.

Un riconoscimento assegnato "per il prestigioso encomio che attesta l’eccellenza e la visione strategica dimostrate nel contesto imprenditoriale". Il Premio Visionari d'impresa è il riconoscimento per gli imprenditori che, con visione ed abnegazione, si sono distinti nel loro settore contribuendo allo sviluppo economico del territorio. Il Premio Visionari d’impresa è il risultato di una dettagliata indagine condotta dall'Istituto I-AER, che ha analizzato i bilanci 2022 depositati da oltre 700.000 imprese, con l’obiettivo di individuare scientificamente tramite algoritmo le imprese italiane più virtuose e resilienti suddivise per provincia, dimensione e settore. Il riconoscimento rivela che l'impresa Red Garter ha raggiunto risultati straordinari in termini di competitività, produttività e sostenibilità imprenditoriale. L’azienda ha affrontato con successo le sfide del mercato post Covid-19, distinguendosi per capacità di adattamento e innovazione.

"E' un riconoscimento importante che conferma come il Red Garter sia un'azienda importante a livello nazionale e non solo fiorentino" sottolinea Tarantoli.