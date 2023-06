A Firenze va in scena il Gattopardo in versione teatrale

Firenze, 26 giugno 2023 - Il ritratto di una nobiltà decaduta, il Risorgimento e i suoi stravolgimenti, il passato che si aggrappa al presente, nella celebre frase “Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi”. Capolavoro della letteratura italiana e mondiale, “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa esce dalle pagine del romanzo per approdare sul palco della BiblioteCaNova Isolotto, a Firenze. Dal 30 giugno al 4 agosto, ogni venerdì alle ore 17,30 – prenotazioni tel. 055.710834 [email protected] - sei reading teatrali con sei diversi attori: Vania Rotondi, Gabriele Giaffreda, Annibale Pavone, Teresa Fallai, Amerigo Fontani, Roberto Gioffré. A introdurre le serate è Antonio Fazzini. La riduzione del testo è di Annibale Pavone.

L’anteprima estiva di Avamposti Festival del Teatro delle Donne è organizzata nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. La rassegna continua con “Tutte le immagini scompariranno”, spettacolo di e con Elena Arvigo dedicato a testi di Annie Ernaux, autrice di culto e Premio Nobel per la letteratura 2022, sabato 15 e domenica 16 luglio nel Cortile di Villa Vogel. Giovedì 3 agosto si torna alla BiblioteCaNova Isolotto e sul palco sale l’attrice e autrice Cinzia Pietribiasi con lo spettacolo multimediale “Padre d’amore, padre di fango”. Non mancano iniziative per i più piccoli, con le “Favole & merenda” in programma tutti mercoledì - al tramonto, ingresso libero - allo spazio estivo Ultravox Firenze del parco delle Cascine, a cura di Antonio Fazzini e Vania Rotondi.

A settembre, a Villa Vogel, prenderà il via l’Extended Edition di Avamposti Festival: mercoledì 6 settembre Angela Antonini presenterà “Recital su Anne Sexton”, progetto nel segno della poetessa e performer, con band musicale. Giovedì 7 e venerdì 8 settembre lo humour nero di “Cosa ti cucino, amore?”, rodatissima commedia di Linda Brunetta, interpretata da Caterina Casini, Maddalena Rizzi, Carlina Torta. Chiuderà sabato 9 settembre Raffaella Azim con il reading “Non seppellitemi viva” dedicato alla poetessa e scrittrice russa Marina Cvetaeva.

Da giovedì 14 settembre il Teatro delle Donne tornerà nella “sua casa”, il Teatro Goldoni di Firenze: inaugurerà “Lo straordinario dell’ordinario”, spettacolo tratto dall'opera di Clarice Lispector, scritto e interpretato da Cristina Abati. Sabato 16 settembre Gianfranco Berardi con il nuovo spettacolo “LidOdissea”.

Martedì 19 e mercoledì 20 settembre “Witch is”, progetto teatrale che riflette sulla figura della strega. Avamposti Festival si conferma vetrina della nuova drammaturgia e del teatro contemporaneo, con spazio a giovani autori e a testi legati al mondo femminile, in particolare all’aumento della violenza fra le pareti domestiche, argomento a cui il Teatro delle Donne diretto da Cristina Ghelli dedica, da tempo, una specifica ricerca.

