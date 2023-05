A Firenze le finali del Campionato italiano assoluto di distensione su panca

Firenze, 23 maggio 2023 – A Firenze è tempo del Campionato Italiano Assoluto di Distensione su Panca. Sabato 27 e domenica 28 maggio si svolgeranno, al palazzetto dello sport di Calenzano, le finali del campionato italiano assoluto di distensione su panca, della federazione italiana pesistica F.I.P.E, dove si ritroveranno da tutta Italia gli atleti più forti di questa disciplina precedentemente selezionati nelle fasi regionali.

La distensione su panca consiste nel sollevare il bilanciere, il più pesante possibile, distesi su una panca appunto. Nella categoria femminile l’unica Toscana qualificata per disputare la finale è la campigiana Sandra Vecchio, della palestra Gym Garage di Campi Bisenzio, cinque volte campionessa italiana assoluta e attuale detentrice del record italiano. Sabato, alle ore 17, tenterà di conquistare il sesto titolo consecutivo e se possibile migliorare il record italiano.

Per i maschi l’unico Toscano qualificato è Ceragioli Alessio del GinniClub Camaiore. Le gare si protrarranno per tutta la giornata di sabato e termineranno domenica pomeriggio. L’accesso per assistere alla manifestazione è a ingresso gratuito. Maurizio Costanzo